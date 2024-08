«Nos han robado 1 millón de habitantes»: legisladores y políticos cruceños rechazan datos del INE

El senador cruceño de Creemos Erik Morón calificó el hecho como el “robo del millón de habitantes” y adelantó que exigirán que el gobierno nacional transparente los datos del Censo mostrando a la población las boletas censales.

Fuente: ANF

Legisladores y políticos cruceños rechazaron este jueves los datos del Censo de Población y Vivienda publicado por el Instituto Nacional de Estadística porque creen que les “robaron un millón de habitantes”. El crecimiento poblacional no cubre sus expectativas.

“Me acabo de enterar del robo de un millón, no es de un millón de dólares, es de un millón de habitantes al departamento de Santa Cruz. No puede ser posible que el país solamente haya crecido 1.200.000 habitantes en 12 años. Nosotros exigimos transparencia, que nos muestren las boletas censales del departamento de Santa Cruz”, expresó el parlamentario mediante un video grabado.

El INE presentó este jueves los resultados del Censo de Población y Vivienda que se realizó en marzo de 2024, con un retraso de más de un año. Informó que Bolivia tiene 11.312.620 habitantes, hombres y mujeres. Mientras que Santa Cruz tiene -al 23 de marzo de este año- 3.115.386 de habitantes.

Desde la cárcel, Luis Fernando Camacho, gobernador electo del departamento de Santa Cruz, rechazó los resultados del proceso censal, debido a que se proyectaba una población de “12.332.252, pero ahora dan una cifra sensiblemente menor, 11.312.620. Es decir, un millón de habitantes menos”.

Advirtió que se constata una manipulación grosera de las cifras del censo que perjudican al departamento de Santa Cruz, “tal como lo hizo” el Movimiento Socialismo en el Censo del 2012.

“Esto solo tiene un nombre: fraude masista en el censo. Por tal razón, como Gobernador electo de Santa Cruz, manifiesto lo siguiente: 1. No reconocemos los resultados del Censo que ha hecho el gobierno. Es un fraude. 2. Solicitamos una auditoría internacional sobre este Censo”, publicó Camacho por su cuenta X.

Además, solicitó se inicie una investigación, con apoyo internacional, sobre un posible plan para hacer fraude electoral. “Finalmente llamo a todos los bolivianos a desconocer este censo fraudulento, porque si los bolivianos lo damos por válido, el MAS puede hacer fraude electoral en base a él”, argumentó.

La diputada de Creemos María René Álvarez expresó su indignación al calificar de aberrantes los resultados, porque en el fondo el objetivo es perjudicar el crecimiento del departamento de Santa Cruz.

“Tenemos que defender nuestro territorio, ya está de buen tamaño, de tanto abuso de estos odiadores. ¡Nos están arrancando 1 millón de habitantes!”, escribió la parlamentaria en su cuenta de X.

El diputado cruceño Walthy Egüez también cuestionó los datos censales y recordó que su departamento tiene más de 4 millones de habitantes. “No sé confía en los resultados del INE, quieren engañarle la cantidad de ciudadanos que viven en el departamento de Santa Cruz. (…) Pareciera que el gobierno ha decidido hacer un mejor negocio mediante el INE”, sostuvo.

Los resultados del censo permitirán la redistribución de escaños y la redistribución de recursos económicos por habitante, Egüez cree que la intención contra Santa Cruz es «le quitamos escaños, pero también le quitamos plata», dijo enfatizó.

En agosto del 2023, el Instituto Cruceño de Estadística (ICE) presentó los resultados de su «Encuesta de Estimación Poblacional», el que confirmó que superan los 4 millones de habitantes.

