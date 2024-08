Nuevas terapias de primera línea para la migraña

Hoy voy a escribir sobre la declaración de posición de la Sociedad Estadounidense de Cefaleas (AHS) «Las terapias dirigidas al péptido relacionado con el gen de la calcitonina son una opción de primera línea para la prevención de la migraña», que se centra en las terapias dirigidas al péptido relacionado con el gen de la calcitonina (CGRP). Esta actualización es de importancia crítica porque aproximadamente tres cuartas partes de las personas con migraña reciben su atención de un médico de atención primaria, no de un neurólogo o un especialista en cefaleas. Las terapias dirigidas al CGRP han transformado la atención de la migraña a nivel de especialidad, pero muchos de nosotros en atención primaria aún no estamos familiarizados con esta clase de medicamentos. Hasta que se publicó esta nueva declaración, los CGRP no se consideraban agentes de primera línea para la migraña. Eso ha cambiado ahora.

Los dos tipos principales de terapia para las personas con migraña son: (1) terapia aguda o abortiva (cuando se desarrolla un dolor de cabeza, se trata) y (2) terapia preventiva. La terapia preventiva se utiliza generalmente cuando el paciente tiene dolores de cabeza durante 4 o más días al mes y tiene como objetivo reducir la frecuencia y la gravedad de los dolores de cabeza. Alrededor del 40% de los pacientes con migraña califican para la terapia preventiva, pero solo una minoría la está recibiendo.

El arsenal para la terapia preventiva de las migrañas no había cambiado en mucho tiempo hasta ahora. La terapia preventiva de primera línea ha consistido tradicionalmente en tres clases de agentes: betabloqueantes, antidepresivos tricíclicos y topiramato. Estos medicamentos se desarrollaron para diferentes fines terapéuticos, pero funcionan para las migrañas. Estos medicamentos pueden tener efectos no deseados que pueden hacer que sean difíciles de tolerar.

Según nueva evidencia, el candesartán, un bloqueador del receptor de angiotensina (BRA), ahora también es un medicamento de primera línea para la migraña. Esta es una buena noticia, porque los BRA son una clase de medicamentos con los que tenemos mucha experiencia, son fáciles de usar y podrían ser una excelente opción para las personas con hipertensión concomitante o enfermedad renal crónica. Los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina (venlafaxina y duloxetina) también se consideran agentes de primera línea para el tratamiento de la migraña.

En la nueva declaración de posición de la AHS, las dos clases principales de fármacos son los antagonistas del receptor CGRP de moléculas pequeñas y los anticuerpos monoclonales.

El papel del neuropéptido CGRP en la migraña se descubrió originalmente después de encontrar que los niveles sanguíneos de CGRP estaban elevados durante los ataques de migraña. Esto condujo al descubrimiento de agentes que bloqueaban el CGRP, inicialmente para el tratamiento agudo de la migraña y luego como terapia preventiva. Múltiples estudios clínicos muestran que las terapias dirigidas al CGRP son tan o incluso más efectivas que los agentes tradicionales de primera línea para disminuir la cantidad de días de migraña por mes.

La eficacia y seguridad de estos agentes se han demostrado tanto en ensayos aleatorios como en estudios del mundo real. Otros puntos finales positivos importantes incluyen menos días de migraña, menor uso de medicamentos agudos y mejoras en muchos resultados de calidad de vida. Los estudios también han demostrado que las terapias dirigidas al CGRP son bien toleradas y seguras, con muy pocos eventos adversos graves.

Además, los estudios han demostrado que las terapias dirigidas al CGRP son eficaces en personas que no han respondido a otras terapias de primera línea. Ahora son adecuadas como agentes de primera línea y como agentes que se pueden utilizar en pacientes difíciles de tratar, así como en pacientes que luchan contra el uso excesivo de medicamentos agudos, lo que a menudo es muy difícil.

Para citar la declaración de la AHS, «La evidencia que respalda la eficacia, la tolerabilidad y la seguridad de las terapias dirigidas al CGRP para la prevención de la migraña es sustancial en su volumen, alcance y calidad».

Los efectos secundarios son poco comunes y pueden incluir hipertensión, estreñimiento y fenómeno de Raynaud.

La declaración de posición es sólida y se basa en mucha evidencia y experiencia clínica. Las terapias dirigidas al CGRP son ahora agentes de primera línea para la prevención de la migraña. Deberíamos aprender más sobre esta clase de agentes y comenzar a sentirnos cómodos con su uso porque pueden beneficiar enormemente a nuestros pacientes. Sugiero mirar la tabla a continuación y elegir un nuevo agente con el que familiarizarse para poder agregarlo a su caja de herramientas.