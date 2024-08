Oposición alista fiscalización a la ASFI por restricciones en uso de tarjetas de crédito y débito

El diputado Reyes calificó de vergonzosa las medidas que restringen a los usuarios gastar su propio dinero; subrayó que lo único que hizo la Asfi es confesar que existen restricciones respecto al uso de las tarjetas a nivel internacional.

Los parlamentarios de Comunidad Ciudadana (CC) Santiago Ticona y Alejandro Reyes informaron este lunes que alistan fiscalizaciones a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) por las restricciones en el uso de las tarjetas de crédito y debido.

La directora de la Asfi, Ivette Espinoza, comunicó en su última conferencia de prensa que se establecieron nuevas restricciones al uso de las tarjetas de crédito y débito a nivel internacional por supuestas malas prácticas para conseguir dólares en el extranjero y enviarlos a Bolivia. Ante la ola de críticas, esa institución sacó un comunicado al día siguiente indicando que ellos no establecieron las restricciones, sino que fueron los bancos.

El diputado Reyes calificó de vergonzosa las medidas que restringen a los usuarios gastar su propio dinero; subrayó que lo único que hizo la Asfi es confesar que existen restricciones respecto al uso de las tarjetas a nivel internacional.

“Por supuesto que ellos no tienen atribuciones dentro de la billetera, la tarjeta y cuenta de cada uno. Ellos son los reguladores del sistema financiero y no del individuo y sus decisiones. Obviamente, se toman atribuciones que no les compete. Nosotros vamos a hacer una petición de informe justamente para delimitar el marco de sus acciones”, declaró Reyes a la ANF.

El senador Ticona criticó las acciones que está tomando el Gobierno en el aspecto económico e informó que desde el Senado nacional también realizarán actos de fiscalización con la finalidad de precautelar los derechos individuales en Bolivia.

“No puede ser que la ineficiencia del Gobierno de no poder resolver temas estructurales, sobre todo el tema económico, se los esté cargando a la población boliviana. Decir que, si algún familiar tiene los recursos, decide mandarlos al país y el Estado deba realizar algunas acciones, es totalmente condenable”, argumentó Ticona.

La diputada arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Tupa dijo que está totalmente a favor de las nuevas restricciones, porque muchos librecambistas estarían haciendo negocio de forma irregular con la divisa extranjera.

“Creemos que ha habido mucha especulación, han subido mucho los precios, han ocultado los dólares y no podemos nosotros hacer sufrir al país y que solamente unos cuantos se estén beneficiando con esas ganancias exageradas de parte de algunos librecambistas en el mercado negro”, expresó Tupa.

