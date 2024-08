Oposición rechaza ataques de Arce y le exigen que obligue a Huaytari convocar a sesión

Legisladores de oposición de Comunidad Ciudadana y Creemos negaron que exista una alianza con el bloque evista del MAS para no dar viabilidad a los créditos, le aseguran que quien traba el tratamiento de los proyectos de ley es su presidente de Diputados, Israel Huaytari, quien desde hace dos meses no convoca a sesión.

Santa Cruz.- «Nosotros no tenemos acuerdos con Evo Morales, nos separan ríos de sangre por el fraude de 2019. En todo caso le exijo a Luis Arce a que exija a Israel Huaytari a que convoque a sesión, hace dos meses que no se convoca a sesiones para tratar el tema de los créditos, cuando se convoque a tratar los créditos nosotros evaluaremos si son factibles o no son factibles”, manifestó el diputado Beto Astorga de CC.

El lunes el presidente Arce acusó a la “gran oposición”, conformada por legisladores que responden a Evo Morales, Carlos Mesa y Fernando Camacho, de impedir la ejecución de obras al bloquear la aprobación de 11 proyectos de ley de créditos por más de $us 1.000 millones, según datos oficiales de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

El diputado José Carlos Gutiérrez de Creemos lamentó que se responsabilice a la oposición, cuando es el MAS que dirige la Cámara de Diputados y por sus problemas internos obstaculicen el normal funcionamiento del legislativo para el tratamiento de los diferentes proyectos que van en beneficio de los bolivianos.

En criterio de Astorga, Arce ya debería darle “un jalón de orejas a Huaytari” por no convocar a sesión para tratar los diferentes proyectos de ley. “El responsable es su alfil político llamado Israel Huaytari y que no venga acá a hacer el trigo limpio cuando él ha sido el cajero de Evo Morales, el ha despilfarrado el dinero de todos los bolivianos durante 14 años”, expresó Astorga.

Asimismo, el legislador de CC afirmó que el presidente de Diputados “se ha convertido en un parásito” debido a las diferentes denuncias de corrupción y hechos irregulares que existen en sus contra.