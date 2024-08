Organización Boliviana de Defensa y Difusión del Folklore niega respaldo de Unesco a Perú

La Organización Boliviana de Defensa y Difusión del Folklore (Obdefolk) ha negado que la Unesco haya respondido a su denuncia contra Perú en relación a la propiedad de las danzas tradicionales Diablada, Morenada y Llamerada.

La Obdefolk presentó una denuncia formal ante la Unesco en abril de este año, exigiendo que estas danzas no sean incluidas en las festividades peruanas como la Festividad de la Candelaria, que ha sido reconocida como Patrimonio Cultural de la Humanidad desde 2014.

Según medios peruanos, la Unesco habría respondido a la demanda boliviana mostrando su apoyo a Perú. Los peruanos aseguran que la Unesco les ha comunicado que las festividades que celebran el arte y la cultura deben unir a los pueblos, y que la denuncia boliviana carece de fundamento en el marco de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003.

La Obdefolk niega haber recibido respuesta de la Unesco

La Obdefolk ha respondido a estas afirmaciones, asegurando que aún no han recibido ninguna respuesta por parte de la Unesco en relación a su denuncia. El presidente de la Obdefolk, Napoleón Gómez Silva, ha declarado que la supuesta carta mostrada por los peruanos no lleva el membrete de la Unesco, sino de otra institución, lo que considera una evidencia de cómo se tergiversa la verdad. La Obdefolk ha enviado correos electrónicos a la Unesco, pero aún no han obtenido respuesta.

Las acusaciones de tergiversación por parte de Perú

Gómez ha cuestionado que los peruanos no hayan publicado la supuesta carta de la Unesco, sino que solo la hayan mostrado en un video sin mostrar el logotipo de la organización. Según el presidente de la Obdefolk, esto demuestra que desde Perú se busca tergiversar la realidad.