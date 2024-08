Oruro: Construcciones clandestinas invaden los Arenales de Sora

Fuente: https://lapatria.bo

Gilmar Mamani, jefe de la Unidad de Control Urbano dependiente de la Secretaría de Gestión Territorial, informó que durante la intervención en el área protegida, junto a la Guardia Municipal, se realizó la notificación de 17 resoluciones administrativas a las construcciones clandestinas que están afectando áreas de dominio público.

De igual forma, el GAMO procedió a notificar a 12 construcciones con autos de inicio. Estas, al igual que las anteriores, están afectando áreas de dominio público que se constituyen en áreas verdes, equipamientos y vías de la urbanización Rodeo Sora.

Área protegida es invadida por construcciones / GAMO

«Presumimos que estas construcciones están afectando áreas protegidas conforme a la Ley Municipal 004. Por lo tanto, se ha realizado un levantamiento topográfico para determinar con exactitud si estas construcciones están dentro de esta área protegida y, en caso de iniciar el proceso administrativo, no sufran de vicios de nulidad más adelante», explicó.

Según Mamani, se sospecha que dichos predios no tienen documentos, por lo tanto, no pueden demostrar su derecho propietario. En ese sentido, llamó a la población a informarse bien sobre el terreno que piensa adquirir para no afectar áreas de dominio municipal.

«Recomendamos a la población que se acerque a la Secretaría de Gestión Territorial para informarse sobre qué tipo de predios están adquiriendo, porque la ciudad no es una tierra de nadie. Se tiene que vivir bajo un orden que se da mediante las planimetrías aprobadas en el municipio», finalizó.