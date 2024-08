Pacto de Unidad ‘evista’ lamenta que gobierno satanice el paro y no dé soluciones

Advirtieron que si el gobierno hasta este fin de semana no soluciona el desabastecimiento de combustible los campesinos bloquearán las carreteras.

Santa Cruz.- Dirigentes del Pacto de Unidad del ala evista lamentan que el gobierno de Luis Arce satanice el paro de 24 horas del transporte y no dé soluciones al desabastecimiento de diésel, gasolina y dólares. Aseguran que este problema surgió desde octubre de 2023, pero desde esa fecha no asumieron ninguna acción.

“Pareciera que esta movilización nacional fuera simplemente de las ciudades, lamentamos mucho que el gobierno esté satanizando, esté cuestionando a una movilización que está llevando el sector transporte por una justa reivindicación nacional, el gobierno tiene que tener la capacidad de abastecer con el líquido elementar para el transporte. Si hoy hay bloqueos no por molestar al pueblo es para exigir el suministro”, manifestó Omar Ramírez dirigente de los interculturales.

Ramírez acompañado de dirigentes campesinos y bartolinas, también reprochó las declaraciones de dirigentes de la COB y de las organizaciones sociales afines al gobierno de Luis Arce, que señalaron que el problema del desabastecimiento de combustible en el país es reciente y tiene fines políticos.

“Hace ver a la población de Bolivia que el problema empezó recién, mentira el problema del desabastecimiento de combustible a iniciado desde noviembre, octubre de 2023, desde esa fecha el gobierno central, sus dirigentes y la COB nunca se pronunciaron”, expresó el dirigente, quien aseguró que el gobierno no tiene capacidad para solucionar la crisis económica.

Po su lado, el dirigente campesino Pedro Llanqui señaló que el país vive una crisis económica al punto de que no cuenta con recursos para adquirir combustible, situación que habría sido provocado por el gobierno de Arce. “No es solo el transporte, los campesinos, el pequeño productor trabaja con combustible”, dijo a tiempo de pedir al gobierno solucione el tema del dólar porque en el mercado paralelo el precio está Bs 11,50.

Aseguró que la economía del país “está quebrada”, pero lo más lamentable es que “un economista no puede administrar la economía de país” y por ello advirtieron que si el gobierno de Arce no abastece de combustible hasta este fin de semana y no promulga las cuatro leyes que se aprobaron en la sesión de Asamblea que presidió Andrónico Rodríguez los campesinos también iniciarán bloqueos.

Consultado si están de acuerdo con adelantas las elecciones presidenciales, indicaron que la prioridad es garantizar el abastecimiento de combustibles y dólares.