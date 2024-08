Pasajero denuncia por robo a chofer de taxi de aplicación en Santa Cruz

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen está tras el paradero de un taxista de una aplicación, que le robó sus pertenencias a su pasajero.

El hecho delictivo ocurrió el martes, al promediar las 5:00, en la zona La Colorada. El conductor de taxi, de una aplicación, fue identificado como Roly Martínez, conducía un auto Toyota Corolla gris, con placa 1837-HNI. El afectado formalizó su denuncia, ya que se siente perjudicado por las pertenencias sustraídas.

Comentó que la Policía le confirmó que el denunciado carga combustible por la zona de la Av. Banzer, lo que hace suponer que él vive por ese lugar, por la avenida Alemania.

“Le pido, de buena manera, al conductor que me devuelva mi mochila, que es Caterpillar color negra, y mi celular, que me lo deje en el lugar donde me llevó. Me siento perjudicado, porque tenía temas de mi trabajo en mi mochila y mi celular”, sostuvo el afectado.

El afectado informó que, la tarde del martes, solicitó los servicios del taxista a través de una aplicación. El recorrido fue desde la zona de Los Lotes hasta el quinto anillo de la Av. Colorada.

Indicó que, sin sospechar nada, se bajó del taxi y le pidió al conductor que lo espere unos minutos, ya que iba a recoger a su novia. Sin embargo, cuando regresó, el taxista se había dado a la fuga robándole todas las pertenencias que dejó en el motorizado.

“A las 5 de la tarde, tomé el taxi. Le dije al señor que me espere un minuto, porque tenía que ir a recoger a mi novia. Salí del vehículo, dejé mi mochila con mucha confianza, estaba mi celular, mis documentos. Di la vuelta a la esquina, fue un minuto, volví y el señor ya no estaba, se había marchado, se dio a la fuga con mi mochila y mis pertenencias”, contó la víctima. El joven ahora espera que la Policía pueda dar con el paradero del denunciado, ya que tienen todos sus datos.