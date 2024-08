Pelosi: «Nunca me ha impresionado la operación política de Biden»

Fuente: https://actualidad.rt.com

Nancy Pelosi, la expresidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU., admitió que nunca la han impresionado las decisiones políticas tomadas por Joe Biden, actual presidente estadounidense, reporta The New Yorker.

Comentando la decisión de Biden de retirarse de la carrera electoral de EE.UU., Pelosi afirmó que las líneas de su actividad política nunca han sido algo sobresaliente para ella. «Ganaron la Casa Blanca [las elecciones presidenciales de 2020]. Bravo. Pero, mi preocupación era: esto [éxito de la campaña electoral de Joe Biden] no va a suceder, y tenemos que tomar una decisión para que esto [la victoria del candidato demócrata en las elecciones presidenciales de 2024] suceda«, sostuvo en una entrevista concedida a NY.

Asimismo, Pelosi destacó que, aunque todavía no se ha puesto en contacto con el mandatario actual desde que retiró su candidatura y se hizo a un lado de la carrera presidencial, espera que su larga relación con él sobreviva. «Eso espero. Rezo por ello. Lloro [para que sea posible]», dijo, destacando que no logra conciliar el sueño porque sigue estando preocupada.

La semana pasada, la legisladora sugirió que el rostro de Biden fuera agregado al Monte Rushmore, el famoso complejo tallado en una montaña en el estado de Dakota del Sur, en el que figuran los rostros, de 18 metros de altura, de los mandatarios estadounidenses George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln. «Un presidente de EE.UU. con grandes consecuencias, un presidente de EE.UU. al estilo del Monte Rushmore«, sostuvo Pelosi en ese entonces, insistiendo en que Biden estaba «en la cima de su carrera» cuando anunció que retiraba su candidatura.

Cabe recordar que después de que Biden decidiera no participar en las elecciones de noviembre, se reveló que Nancy Pelosi fue una de las personas clave quien jugó un gran papel en la decisión del mandatario actual de abandonar la carrera electoral. Aunque nunca pidió públicamente al mandatario que se retirara de la carrera presidencial, entre bastidores mantuvo conversaciones con congresistas y donantes del Partido Demócrata para influir en su opinión. También le informó en privado a Biden que, según las encuestas, este no podría vencer a su predecesor Donald Trump en los comicios y destruiría las posibilidades de los demócratas de ganar en la Cámara de Representantes si no se retiraba de la contienda.