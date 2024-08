Peregrinan ante la Policía por la devolución de Bs 7.000 robados por un taxista

Charles Muñoz Flores

Hace un año, un hombre y su pareja fueron víctimas de un robo en un taxi tras ser dopados por el conductor. Según el testimonio de las víctimas, el taxista les arrebató Bs 7.000 y un iPhone, los cuales fueron recuperados por la Policía poco después del hecho. Sin embargo, pese al tiempo transcurrido, el dinero aún no han sido devuelto a sus legítimos dueños.

El hombre relató que, tras el incidente, siguió todos los procedimientos legales hasta que el taxista fue capturado y admitió su culpa en un proceso abreviado. No obstante, a pesar de haberse declarado culpable, el taxista quedó en libertad, y lo más preocupante es que el dinero incautado nunca fue devuelto. “Más de siete mil bolivianos nos sustrajo y un iPhone. El dinero y el auto fueron incautados y metidos al depósito de la Policía. Al volver dos días después, el policía a cargo nos dijo que el dinero apareció, pero solo una parte, no estaban completos los Bs 7.000”, detalló la víctima.

A pesar de sus múltiples esfuerzos por recuperar sus pertenencias, la pareja se ha enfrentado a una serie de obstáculos y excusas por parte de las autoridades judiciales. “Hemos ido más de quince veces, nos dicen que no hay expediente, que no encuentran el caso, que volvamos mañana, que el fiscal salió. Esto pasó hace un año y no hay nada, ni mi plata aparece”, expresó con frustración el hombre.