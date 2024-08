Población acude a los mercados para almacenar por miedo a que los productos suban más

Población acudió al mercado Rodríguez para abastecerse. Foto: APG

Fuente: Visión 360

Lenny Chuquimia

Comerciantes de los mercados señalan que, ante la alza continua de precios, la población empezó a almacenar alimentos por temor a que se encarezcan aún más. Visión 360 pudo ver que pese a los controles, el precio del kilo de pollo llega hasta 19 bolivianos, que los mayoristas empezaron a subir el kilo de carne de res y que los alimentos importados suben de precio, casi a diario.

“A 18,50 (bolivianos) el kilo de pollo, el yungueño a 19”, afirmó una vendedora en su puesto del mercado Rodriguez. En el puesto vecino, otra caserita ofertó tener un precio menor, sin embargo este era de 18 bolivianos el kilo de pollo cruceño y a 18,50 el yungueño. Una rebaja de apenas 50 centavos.

El kilo por presas escogidas tiene mayor costo. Foto: Leny Chuquimia / Visión 360

“En las agencias está algo más barato: 17,50 bolivianos el kilo. Mejor irse ahí”, comenta Alfredo, un padre de familia que camina de puesto en puesto en busca de los mejores precios. Y es que, como la gran mayoría de los clientes del principal centro de abasto de La Paz, afirma que el dinero ya no alcanza y que hay que ver la forma de «hacer rendir la billetera”.

Pese a los operativos, el precio del pollo no se normaliza

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

En La Paz, el mercado Rodriguez y todos los sectores adyacentes, comprenden el centro de abasto de referencia más importante, ya que reciben a los mayoristas y minoristas de diferentes productos: carnes de pollo y res, verduras, abarrotes etc.

Por este motivo es también uno de los puntos donde empezaron los operativos para controlar el precio de los alimentos. Así, la mañana de este sábado, el Viceministerio de Defensa al Consumidor, el Viceministerio de Comercio Interno, el Gobierno Municipal de La Paz y la Policía Boliviana efectuaron un operativo para el control del precio del pollo, uno de los productos que presenta un fuerte incremento.

En el operativo se decomisaron más de ocho mil pollos. Foto: APG

“Estamos recibiendo a 15,50 bolivianos al público venderemos a 16,20”, afirmó una de las vendedoras de agencia en medio del operativo.

“Nos hemos reunido para trabajar de forma conjunta (…) Este operativo es por ciertas conductas de agio y especulación en la que han estado incurriendo personas y empresas (…) Se logró el decomiso de tres camiones de una empresa cruceña que estaba entregando el pollo a 16,80 bolivianos el kilo cuando hay otras empresas que están entregando a 15,50 bolivianos. Es algo inexplicable”, afirmó el viceministro de Defensa al Consumidor, Jorge Silva.

En los camiones se encontraban más 8.000 unidades de pollos provenientes de Santa Cruz.

Aunque unas agencias vendían el pollos a Bs 16, horas después otras los hacían a 17. Foto: APG

Sin embargo, pese a este operativo, al decomiso de los camiones que entregan el producto a un precio mayor, para media mañana los precios continuaban muy por encima de lo esperado. El anunció de la casera de 16,20 bolivianos por kilo se quedó en muy pocas agencias. En la mayoría, el precio era de 17 y 17,50 bolivianos, eso en el caso del kilo en pollo entero, pues el kilo por presas, al ser especial cuesta más.

La carne de res y los mayoristas

“El pollo es lo que más ha subido, pero la carne de res también está empezando a incrementarse, no en todos los puestos, aún se puede encontrar al mismo precio de la anterior semana”, comentó Yolanda, que recorría las carnicerías al interior del mercado Rodriguez.

Precios de la carne en diferentes cortes. Foto: Leny Chuquimia / Visión 360

En la “Carnicería Carla”, la propietaria explicó que de la anterior semana a esta se vio un aumento de uno a dos bolivianos, en algunos cortes. Pero, algo molesta, aclaró que ese aumento no es de ellos, sino de los mayoristas, “desde las cámaras”, como les llaman.

“En mi puesto y en varios no hemos hecho subir nada, estamos tratando de mantener porque si subimos la gente no va a comprar. La carne fresca no es algo que pueda guardar por mucho tiempo como los abarrotes. Pueden congelar pero igual se tiene que tener cuidado”, explicó.

La población acudió a los mercados. Foto: Leny Chuquimia / Visión 360

Como el resto de los carniceros, consultaron a los proveedores por el motivo del incremento que empieza a sentirse. La respuesta es la misma que en otros rubros: la falta de diesel.

Los alimentos importados no paran de subir

“En realidad han subido todos los productos, especialmente los de importación que vienen por Perú y Argentina. Por un lado está el diesel y el transporte, pero por el otro también está el dólar y el tipo de cambio de las monedas de los otros países”, afirmó el vendedor de abarrotes Beltran Machicado.

Aunque la población no lo sabe, muchos de los productos vienen de diferentes países y no solo del Perú, principal país de paso. El precio, afirmó Beltrán, no ha subido en el país de origen, es el mismo, lo que subió es el transporte por el diesel y por el tipo de cambio de la moneda.

Los abarrotes presentan incrementos por ser importados. Foto: Leny Chuquimia / Visión 360

“Por ejemplo, de Canadá llega la lenteja, hasta hace una semana y media el quintal estaba a 780 bolivianos, hace tres días ya estaba a 1.200 bolivianos. La avena, la bolsa de 25 kilos estaba a 115 bolivianos ahora está a 160. Pero eso cambió en el trayecto hasta llegar acá, porque en su país de origen el precio no cambió”, sostuvo.

También afecta la situación que vive cada país. El aceite argentino es uno de los productos con mucha demanda. Por la situación que atraviesa ese país y también Bolivia, su precio varía constantemente.

Los abarroteros señalan que hasta hace una semana la caja de cuatro unidades de cinco litros costaba 205 bolivianos, ahora está a 260 bolivianos.

Los operativos también se hicieron a los abarrotes. Foto: APG

En el puesto de Beltrán, los clientes sacan cuentas de lo adquirido. Algunos sienten que los números no cuadran y es porque los precios, en relación a la semana pasada, ya variaron.

“¿A cuánto me está dando la libra del tallarín?, ¿no estaba más barato? si es nacional”, cuestiona uno de ellos.

Y es que para el producto local el incremento no es ajeno. Subieron los insumos para la producción, pero sobre todo el traslado. Si bien el producto mantiene su precio, el transporte hace que el costo suba entre cinco a seis bolivianos por quintal.

En Emapa se hicieron largas filas para conseguir productos. Foto: APG

Los abarroteros dicen que si bien antes el transporte, la Paz – Santa Cruz, costaba 12 bolivianos ahora está a 17 o 18 bolivianos.

“Sea nacional o importado, ya ha subido. Lo hizo más el que viene de afuera, por eso esta semana ya estoy comprando fideo a granel nacional. Hay que darse modos para hacerse alcanzar. Lo mejor es comprar ya por cantidad”, sostuvo un cliente.

Por lo que los abarroteros vieron, la población empezó a comprar en mayor cantidad para almacenar alimentos, por temor a una mayor subida de precios.

Papa, ¿a 40 bolivianos?

“El operativo de hoy tiene el fin de garantizar que la población acceda a un precio y peso justo. Hemos podido constatar que la arroba de papa está a 40 bolivianos, la libra de tomate a 3 bolivianos, la arveja está a 7 la libra, la zanahoria en 6 la cuarta, la cebolla entre 8 a 10 la cuarta, el locoto a 5, la lechuga a 4 bolivianos la cabeza. Lo que está más caro es la haba 45, bolivianos”, detalló la jefa municipal de la Unidad de Defensa y Derechos del Consumidor, Nathaly Solari.

Si bien en el mercado estos precios están vigentes, no son el tope máximo, al contrario es solo el mínimo. Siempre y cuando el producto sea nacional.

La papa tiene muchas variedades y precios para la población. Foto: Leny Chuquimia / Visión 360

“Esta papaita está a 40 bolivianos la arroba, es más pequeñita, es nueva. Esta algo carito no ha habido mucha producción este año”, explica una de las vendedoras.

Al preguntar por una papa de mejor tamaño y contextura señalan que la arroba está a 50 bolivianos. “Eso por acabar, porque es lo que me queda de la semana pasada. Esta misma papa está a 60 y 70 bolivianos”.

Tal como afirma, el precio en otros puestos se encuentra más alto. Aunque el incremento es notorio, en este caso los precios son tan variados que deja a la población la posibilidad de escoger algo más accesible.

También hay productos importados. Foto: Leny Chuquimia / Visión 360

Lo mismo pasa con el tomate. Mientras que los letreros señalan que la libra está a 3 bolivianos, cuando se escoge los “más pintones”, el precio dado por las caseritas sube a 4 bolivianos, la libra.

“La cebollita ha bajado algo, es que llegó de Perú y el sol (moneda peruana) también está bajando”, dijo una de las caseras.

Para otra de las vendedoras de verduras, lo mejor que pudo hacer para mantener los precios es buscar producto local. Si bien presenta un incremento estacional, típico de cada año, al que se suma el del transporte, acaba siendo menor que el del producto importado.