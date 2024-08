En medio de la audiencia cautelar, una de los tres abogados de la defensa del tiktoker Rubén Blanco increpó a la presidenta de Derechos Humanos de El Alto, Virginia Ugarte, a quien le cuestionó por su presencia: ¿Por qué no meten a la cárcel a los violadores?

El viernes se realizó la audiencia de medidas cautelares durante más de siete horas. Luego de los argumentos presentados por los abogados del tiktoker y los de la Gobernación de Potosí y del Viceministerio de Descolonización, el juez Américo Calderón determinó otorgar al tiktoker medidas sustitutivas.

“Me parece una falta de respeto el que la abogada del tiktoker me haya increpado en la audiencia. Me dijo por qué no metemos a la cárcel también a violadores. Por supuesto que hacemos el seguimiento a esos casos”, señaló Ugarte a La Razón.

Entre las determinaciones del juez están también el arraigo, el pago de una fianza, acudir a firmar el libro en la Fiscalía de El Alto tres veces por semana. Pero también le restringieron usar las redes sociales para volver a expresarse.

ACTIVISTA

La activista de Derechos Humanos observó también el accionar de la justicia potosina ya que le asignaron al tiktoker tres abogados de defensa pública.

“Sería bueno que, en otros casos, también ellos estén presentes. No me parece que le hayan asignado tres abogados y hay gente humilde que apenas consigue uno, y, eso, tiene que estar rogando días para que lo atiendan”, acotó Ugarte.

Oriundo de la provincia Pacajes de La Paz, Blanco arremetió en contra de la danza de los mineritos, calificó a la danza como “mugrosa”.

También llamó “campesinos” a dirigentes y autoridades que advirtieron con procesos en contra del tiktoker por el delito de racismo.