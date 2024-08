Predicciones y Horóscopo del martes 6 de agosto: ¿Qué te deparan los astros?

20 MAR- 19 ABR.: Hoy se abre para ti un período de oportunidades , terminarás con lo que no te hace feliz. Lo negativo quedará atrás, ahora no temerás enfrentar nuevos retos laborales.

20 ABR- 20 MAY.: Estarás optimista y tolerante con todos , el ser amado estará feliz con tu cambio. Un mal entendido te distanciará de un compañero de labores, ten cuidado.

21 MAY- 21 JUN.: Tendrás ganas de salir y participar de actividades grupales, te mostrarás atento y seductor . Un amigo te hablará de un proyecto muy prometedor, escúchalo, puede convenirte.

22 JUN- 21 JUL.: Esa persona que está a tu lado no termina de encajar en tu vida , hoy serás sincero. Retomar un proyecto postergado por falta de presupuesto y los resultados serán muy buenos.

22 JUL- 22 AGO.: La actitud fría de la persona que amas te hará comprender que has descuidado tu vida afectiva. Un viaje de negocios te abrirá nuevas oportunidades laborales , aprovéchalas.

22 ENE- 17 FEB.: Estarás confundido y sin saber lo que quieres sentimentalmente. La tensión en el trabajo será grande , no te conviene pedir vacaciones por el momento.

18 FEB- 19 MAR.: Tu carácter no te permitirá corresponder al interés que te demostrará alguien muy cercano. No delegues tus obligaciones a terceros, los resultados no serán de tu agrado.