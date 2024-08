Presidente Arce califica de actitud “demagógica” a quienes cuestionan resultados del censo e invita a revisar los datos de manera técnica

Fuente: El Deber

Destacó también que en e l último censo del año 2012 no existía cartografía y no existía información fidedigna de los últimos 20 años, lo que se ha superado con el último censo que se realizó a partir del 23 de marzo y se prolongó durante una semana en algunas regiones rurales.

Y además criticó las voces que están alentando medidas de protesta por los resultados del censo, especialmente en Santa Cruz: «(Hubo) más de 30 días de paro que no han servido absolutamente para nada . Nosotros hemos dicho a la población de manera muy clara, vamos a dar, por primera vez, luego de muchísimo tiempo, un censo extremadamente técnico. Eso es lo que necesitamos y lo hemos hecho».

Reforzó diciendo: «que nos hayan hecho un paro de más de treinta y tantos días, que ha perjudicado a la población y al pueblo cruceño, no quiere decir que ahora volvamos a ese pequeño y triste historial en nuestro país. Necesitamos avanzar».

Agregó que es lamentable se quiera politizar. «Yo no he visto ningún fundamento técnico cuando se lanza una cifra de más de 4 millones de habitantes en un departamento (Santa Cruz). Entonces, se convierte, básicamente, en un tema político. Creo que los bolivianos estamos cansados de ese tema, nosotros somos bolivianos que queremos avanzar, que queremos seguir produciendo, que queremos seguir trabajando y desarrollándonos, pero siempre estamos encontrando trabas porque no les gusta lo que estamos haciendo, porque lo estamos haciendo de manera muy responsable con respecto a la población».