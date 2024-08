Primer ministro francés se convierte en la principal amenaza para Macron

«Convocar elecciones anticipadas no fue una decisión popular, por eso Gabriel Attal no perdió popularidad, se posicionó contra el presidente», sostuvo Baptiste Dupont, investigador francés.

El primer ministro de Francia, Gabriel Attal, quien fue designado al cargo en enero de este año tras la dimisión de Élisabeth Borne, se vuelve problemático para Emmanuel Macron, presidente francés, según reporta Politico.

Aunque el jefe de Gobierno francés presentó el mes pasado su dimisión al cargo después de la derrota de la coalición de Macron en la segunda vuelta de las elecciones legislativas francesas, explicando que «no eligió» la disolución de la Asamblea Nacional, por lo que se «niega a someterse a ella», sigue siendo una de las personas clave en el escenario político del país. De acuerdo con Politico, justo la «decisión abrupta del presidente» de convocar nuevas elecciones llegó a ser la razón principal para que Attal decidiera «tomar el asunto en sus propias manos» y liberarse de la autoridad de Macron.

Por otro lado, a pesar de haber perdido aproximadamente un tercio de sus escaños en la Asamblea Nacional en las elecciones legislativas celebradas el mes pasado, la coalición centrista Juntos, encabezada por Attal, consiguió ubicarse en segundo lugar, detrás de la alianza de izquierda Nuevo Frente Popular (NFP), pero por delante de la Agrupación Nacional, que se esperaba que ganara las elecciones legislativas anticipadas.

Este éxito inesperado ayudó al futuro ex primer ministro aprovechar el momento y tomar el control del principal grupo centrista del Parlamento francés, Renacimiento, «contra los deseos del presidente», lo que lo colocó una vez más en una situación de colisión con Macron. «Gabriel Attal sigue siendo tan popular entre los franceses como siempre, a pesar de su derrota en las elecciones europeas y legislativas, que no tuvieron ningún impacto en su popularidad», indicó Baptiste Dupont, investigador del Instituto Francés de Opinión Pública. «Convocar elecciones anticipadas no fue una decisión popular, por eso Gabriel Attal no perdió popularidad, se posicionó contra el presidente, diciendo que no entendía y que no había elegido la disolución [de la Asamblea Nacional]», concluyó.

Del mismo modo, Attal sigue acercándose a varios líderes de grupos parlamentarios, proponiéndoles conversaciones políticas en la legislatura fracturada y ganando apoyo entre ellos, lo que inquieta cada vez más a los aliados del mandatario actual. «Garbiel Attal es un fruto político en proceso de maduración. Todavía no está maduro, pero está pasando por las etapas a toda velocidad«, opinó la diputada del Renacimiento Anne Genetet, añadiendo que la campaña política de Attal demuestra que, «cuando uno lo da todo, obtiene resultados».