Producción de cooperativas y pequeña minería cae hasta un 40% por falta de diésel y explosivos

Néstor Choque, presidente de la Cámara Nacional de Minería (Canalmin) que agrupa a la pequeña minería de Bolivia, dijo que para conseguir algo de combustible deben hacer filas hasta por tres días.

Foto: El Potosí

La Paz, 29 de agosto de 2024 (ANF).- Por la escasez de diésel y la falta de explosivos, la producción en cooperativas y en la pequeña minería cayó hasta un 40 por ciento. Las maquinarias y vehículos de transporte no se pueden utilizar y la falta de detonantes impide avanzar los trabajos de perforación en interior mina.

Néstor Choque, presidente de la Cámara Nacional de Minería (Canalmin) que agrupa a la pequeña minería, dijo que para conseguir algo de combustible deben hacer filas hasta por tres días.

“Está difícil, no se puede resolver, qué podemos hacer, tenemos que esperar, inclusive bajar el ritmo del trabajo, tenemos problemas con el diésel, todas las compresoras trabajan con diésel. Hacemos fila tres a cuatro días para tener un bidón de 20 litros y con eso qué vamos a hacer, eso es jugar, estamos muy mal”, expresó el representante en contacto con ANF.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El otro problema es la falta de explosivos y otros insumos para la minería. Las comercializadoras ya no cuentan de manera habitual con esta materia prima.

«No tenemos mucho acceso para comprar cantidades, tenemos problemas en explosivos, fulminante, masa, más que todo fulminantes, no hay mucho, no está llegando, estamos tropezando con ese problema”, indicó.

Por esta situación, dijo, “la producción ha caído un 40 por ciento, hemos bajado la producción minera y seguro que es mucho más todavía, no podemos producir por eso estamos parando, ya no se puede trabajar así, incluso los transportistas han subido el precio del traslado de carga y eso afecta, no pueden venir porque no tienen diésel y eso perjudica”.

La fábrica de explosivos Fanexa, dependiente de la Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional (Cofadena), no tiene capacidad para abastecer a los productores mineros y lo poco que hay en el mercado subió de precio hasta un 50 por ciento, incluido el explosivo importado procedente del Perú de la marca Famesa.

“Fanexa tiene problemas para abastecer, tienen contratos con las tiendas que nos venden y hay que esperar dos a tres días, pues, generalmente nosotros nos abastecemos en Oruro para llevar al Norte de Potosí y no llega, tenemos que esperar, también tenemos afiliados en el Norte de La Paz y por Colquiri, explotan complejo, estaño y oro”, apuntó.

Choque indicó que el paquete completo que consta de 20 masas, 100 fulminantes y 100 metros de mecha antes compraban en 900 bolivianos, pero ahora ese producto está entre 1.300 a 1.400 bolivianos.

El secretario ejecutivo de la Federación Departamental de Cooperativas Mineras de Potosí Fedecomin-Potosí), Edilberto Huanaco, declaró que sus afiliados se declararon en estado de emergencia por la falta de diésel y explosivos. El dirigente indicó que, al igual que Canalmin, la producción en su federación cayó en más del 30 por ciento.

“Estamos muy preocupados por la escasez del diésel y estamos bajando nuestra producción al 30 por ciento y tal vez más, sin combustible nosotros no podemos hacer operaciones mineras, claramente nosotros utilizamos la compresora, el generador, tractores y para trasladar la carga a los diferentes ingenios”, dijo.

A la escasez de diésel también se suma la falta de explosivos, materia prima indispensable para la producción minera tradicional.

“Estamos sufriendo la escasez de material explosivo, el material explosivo lamentablemente no hay, eso implica que nosotros como cooperativistas estamos parando nuestra operación o estamos haciendo malabarismo para conseguir diésel y material explosivo, eso está afectando en gran manera a la producción minera”, remarcó.

Huanaco dijo que hay insumos para la minería que tampoco están llegando y si hay se está vendiendo muy caro por la escasez de dólar. El tipo de cambio ha hecho que caso todos los insumos para la minería suban. Los mineros también protestan por el aumento del costo de la canasta familiar.

“Como cooperativistas del departamento de Potosí nos estamos declarando en estado de emergencia, porque no podemos aguantar”, señaló el dirigente.

Los mineros denuncian que las empresas fabricantes de explosivos primero abastecen a las grandes empresas mineras y a las distribuidoras y no piensan en ellos, a quienes toman como último nivel de la distribución.

“No debía faltar el material explosivo, pero eso no se está cumpliendo, siendo nosotros un sector tan importante a nivel nacional, no podemos ser cortados del diésel ni de los explosivos”, apuntó Huanaco.