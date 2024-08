Qué se sabe del hundimiento del superyate ‘insumergible’ en el que falleció un magnate británico

Fuente: https://actualidad.rt.com

El superyate Bayesian naufragó el lunes cerca de la costa de Sicilia con 22 personas a bordo. Entre los pasajeros del lujoso velero se encontraba el magnate tecnológico Michael Lynch, considerado el ‘Bill Gates británico’, cuyo cadáver fue hallado días después por la Guardia Costera italiana.

El siniestro se produjo durante una repentina tormenta. Se informa que Lynch quería celebrar una fiesta en la embarcación —que según estimaciones tiene un valor de unos 40 millones de dólares— tras ganar una dura batalla legal por cargos de estafa en EE.UU. En junio, un jurado de San Francisco lo absolvió de los cargos de estafa relacionados con la venta de su empresa de ‘software’, Autonomy, a Hewlett-Packard por 11.000 millones de dólares en 2011.

El yate ‘insumergible’ se hundió en cuestión de segundos

Los fabricantes de la embarcación, de 56 metros de eslora, la calificaron de insumergible. No obstante, el propietario de una villa situada a unos 200 metros del lugar de los hechos aseguró que el yate desapareció «en solo 60 segundos».

Giovanni Costantino, director ejecutivo de The Italian Sea Group, al que pertenece el fabricante de Bayesian, declaró a AP que los superyates de este tipo están «diseñados para ser insumergibles». «Y es insumergible no solo porque está diseñado así, sino también porque es un velero, y los veleros son los más seguros de todos los tiempos«, dijo, agregando que, «obviamente no deben chocar violentamente contra rocas, desprendiéndose el casco, y no debe entrar agua». Afirma que eso último fue lo que ocurrió durante la tormenta.

A pesar de que no hay sospechosos en el caso, los fiscales italianos empezaron a recoger evidencias para realizar una investigación criminal. Los investigadores tratan de determinar, entre otros detalles, por qué el yate se hundió mientras que un velero cercano casi no resultó dañado, destaca AP.