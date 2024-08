“Quiero tener paz”: Madre de Odalys denuncia que la abogada de Joel la responsabiliza de haber perdido un bebé

Fuente: Red Uno

Mabel Quispe, la madre de Odalys, manifestó este jueves en una entrevista exclusiva realizada en el programa Que No Me Pierda, que vive un verdadero calvario, al no saber aún el paradero de su hija, ni poder darle cristiana sepultura, ya que según las investigaciones la joven ya no estaría con vida.

“Cómo la justicia no avanza, yo quiero que la justicia avance, de una vez quiero tener esa paz, lo único que siempre hice desde que supe que ya mi hija estaba fallecida, según se dieron las investigaciones, lo único que he pedido es darle a mi hija una cristiana sepultura”, manifestó Quispe.

La madre de Odalys afirma que, desde el momento de la desaparición de su hija, vive un verdadero calvario, ya pasaron cuatro meses y diez días y aún no se sabe nada, y se tiene un proceso estancado. Además, denuncia que los abogados de la familia de Joel, recurren a argumentos inaceptables al responsabilizarla de otros hechos.

“Es un calvario el que vivo, cuatro meses que han pasado y diez días que estoy así, que ni siquiera puedo darle una cristiana sepultura a mi hija, y porque este señor abogado (de Joel) no sé lo que tiene, ya que dice que es profesional, la abogada igual me dice que por mi culpa perdió un bebé, como pueden mentir tan fácilmente”, afirmó Quipe.

Según la madre de Odalys, es muy importante para ella saber dónde se encuentra el cuerpo de su hija, ya que la joven tiene un niño quien pregunta constantemente por su madre.

“El señor abogado habla de que de la señora Betty (madre de Joel) tiene su hija de 16 años, que necesita de su mamá, que necesita que le den alimentos y que trabaje, y mi nieto de cuatro años (hijo de Odalys) que tiene muchas necesidades como niño, donde queda”, agregó.