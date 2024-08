No obstante, el retorno a la mesa está marcado por el rechazo a la propuesta del denominado “gabinete social” de que el Banco Central de Bolivia (BCB) controle las divisas de los exportadores.

Por su parte, el sector exportador se reunió de emergencia el jueves y dejó sentado que la propuesta sugerida por los sectores sociales afines al Gobierno no es el camino para que el flujo de dólares se normalice.

“La medida del control de divisas no es una solución y más al contrario en nuestro país, generarían una caída abrupta a nuestras exportaciones, ocasionando el cierre de empresas, condiciones de desempleo, informalidad y otras aún más críticas que las actuales ante una eventual migración de inversiones a otros países de la región”, advirtió Danilo Velasco, presidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb).

Por su lado, el vicepresidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), Oswaldo Barriga, puso en mesa la experiencia del periodo de la Unidad Democrática y Popular (UDP) que decretó la entrega al Estado del 100% de las divisas provenientes de las exportaciones en la década del 80 del siglo pasado.

Analistas y economistas advirtieron que la fórmula planteada por el “gabinete social”, liderado por la Central Obrera Boliviana, ha fracaso, por ejemplo, en Argentina y Venezuela.

Ante ese posible panorama, la Cámara Nacional de Industria (CNI) advirtió la noche de este jueves que la situación de la economía boliviana puede agravarse.

“La Cámara Nacional de Industrias se declara en estado de emergencia nacional y anuncia un colapso del aparato productivo industrial si se aprueba la medida de control de divisas que solicitó la COB al Gobierno”, señala el documento.

Los industriales advirtieron que puede producirse “una paralización y descalabro total de la producción en los nueve departamentos del país con el consiguiente desabastecimiento de bienes en la mesa de los bolivianos y el incumplimiento de los contratos de exportación industrial”.

A su turno, el gerente general de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Jaime Hernández, resaltó que las restricciones siempre han sido perjudiciales, puesto que no han generado soluciones.

“Se ha restringido el acceso a la biotecnología para los productores y hoy no podemos producir más para exportar más y traer más divisas para el país. No hace mucho se han tomado medidas de restricción para las comisiones de los bancos y desaparecieron los dólares. No hace mucho han establecido otra medida, estableciendo un control de comisión para los euros y ahora tampoco hay euros”, advirtió Hernández.

Según la Caneb, los problemas no solo alcanzarán al sector exportador, sino también traerán consigo ingresos por turismo difíciles de captar, la fuga gradual y constante de capitales que nunca, o casi nunca, retornan al país o la creciente incertidumbre, desconfianza y un proceso acelerado de desintermediación financiera a causa del afloramiento de tasas de interés reales negativas.

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), a través de un comunicado, rechazó la propuesta y pidió “seriedad” para enfrentar la “crisis económica”.

“Rechazamos enfáticamente la pretensión de la Central Obrera Boliviana de imponer un control de las divisas provenientes de las exportaciones y demandamos que las propuestas para enfrentar la crisis económica se hagan en el marco de la seriedad que corresponde”, reseña un comunicado de la institución publicado el miércoles.

La ola de rechazo a la propuesta de la COB emergió horas después del “Diálogo Nacional por la Economía y la Producción” que se prevé reinstalar este viernes en La Paz.