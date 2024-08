Referéndum por más escaños: Surge rechazó en incrementar más «manka-gastos» en Diputados

El Gobierno busca incrementar más diputados, sobre los 130 que actualmente existen, mediante el referéndum propuesto por Luis Arce el 6 de agosto, en ocasión por los 199 años de independencia de Bolivia.

Fuente: ANF

La idea de incrementar más representación parlamentaria en la Cámara de Diputados generó este viernes rechazó en algunos sectores sociales y legisladores evistas porque sería sumar más «manka-gastos» (gasta comida, en aimara) a los 130 existentes en esa instancia legislativa.

El representante de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de la ciudad de La Paz, Justino Apaza, calificó como absurda la idea de incrementar más legisladores porque los actuales sólo calientan asientos y levantan las manos; es decir, no trabajan ni velan por el bienestar de los bolivianos.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Ya no más ‘manka-gastos’, porque ya estamos cansados de estos diputados, de estos asambleístas que solamente van (a la ALP) a calentar los asientos. Como juntas vecinales ,hemos propuesto una ley y en dos años no pueden tratarlo”, declaró Apaza a la ANF.

Recordó que como sectores sociales propusieron la reducción de representación parlamentaria y una rebaja en los salarios porque no justifican sus jugosos sueldos de más de Bs 20.000.

El Gobierno busca incrementar más diputados, sobre los 130 que actualmente existen, mediante el referéndum propuesto por Luis Arce el 6 de agosto, en ocasión por los 199 años de independencia de Bolivia.

Sin embargo, la imagen de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) está totalmente afectada por las sesiones bochornosas que derivaron en peleas, insultos y arañazos; además, contra varios parlamentarios oficialistas pesan denuncias penales de violencia contra la mujer, legitimación de ganancias y extorsión.

Algunos parlamentarios de la oposición y el oficialismo admitieron que regularmente trabajan de martes a jueves, dejando vacíos los lunes y viernes. Además, se van de vacaciones dos veces al año sin concluir temas de interés nacional.

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS-evista) Freddy López admitió que en las circunstancias actuales de desprestigio de la Asamblea Legislativa no amerita sumar más diputados; es más, ni se debería debatir el referéndum propuesto por el Gobierno porque es inconstitucional.

“No puede decir que Oruro tiene 10 diputados y tenemos que aumentarle dos. O para que Santa Cruz no (reclame) tenemos normas que darle otra representación parlamentaria. Yo no estoy de acuerdo de que se pueda aumentar diputados o supraestatales así por así”, declaró López.

Entre tanto, el diputado “arcista” Gustavo Vega señaló que la pelota está lanzada en la cancha y ahora depende de la población si acepta o no debatir el tema de los escaños parlamentarios. Dijo que evidentemente generará conflictos porque ningún departamento aceptará perder escaños parlamentarios.

/DPC/ FPF//