Referéndum por pijcheo: Diputado arcista asegura que la gente mastica coca de los Yungas de La Paz

Entre tanto, el debate está centrado en que si el referéndum planteado por el Órgano Ejecutivo, mediante decreto supremo, es o no constitucional.

Fuente: ANF

Después que la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), anunció que planteará que en el referéndum se consulte a la población ¿qué coca consume más?; el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS-arcista) Gustavo Vega dijo que la respuesta será obvia, porque todos pijchean coca de los Yungas de La Paz.

“En el tema del pijcheo (masticado de coca), de acullico de coca, obviamente que todos sabemos se consume lo que se produce en los Yungas de La Paz. Si es que se sometería esa pregunta en el referéndum, obviamente va a salir en esa línea la respuesta”, declaró Vega a la ANF.

El gobierno de Luis Arce propuso resolver mediante referéndum tres temas importantes para el país: si se levanta o no la subvención a los hidrocarburos; la modificación o no de la redistribución de los escaños parlamentarios tras resultados del Censo de Población y Vivienda; y si el presidente y vicepresidente pueden ser reelectos de forma continua o discontinua.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, dijo que el Gobierno avanza en la redacción de las preguntas con base a tres temas; es decir, que todavía no existe apertura para realizar otras preguntas propuestas por otros sectores.

La autoridad informó que un equipo jurídico-político trabaja en elaborar las tres preguntas que serán remitidas al Tribunal Supremo Electoral (TSE) hasta fin de mes, como último plazo.

“Se está trabajando con un equipo jurídico-político para ver cómo consistirá las preguntas necesariamente y que no vulnere la Constitución(…). Las preguntas son sobre tres puntos específicos (…). La reelección no es para decir si Evo va o no va, eso ya está cerrado en el Tribunal Constitucional y en toda instancia. La pregunta sobre la reelección es para que el pueblo pongA de una vez un tapete, un cortapico a esta (situación)”, sostuvo Torrico.

Sin embargo, tras la propuesta del referéndum, surgieron propuestas de sectores para que se incluya nuevas preguntas, por ejemplo, sobre el pijcheo de la coca y si se debe cambiar la forma de elección de las autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

Entre tanto, el debate está centrado en que si el referéndum planteado por el Órgano Ejecutivo, mediante decreto supremo, es o no constitucional.

Según la senadora de Comunidad Ciudadana (CC) Silvia Salame, asambleístas departamentales y constitucionalistas, la propuesta del Gobierno es totalmente inconstitucional porque en el fondo plantea la modificación parcial de la Constitución Política del Estado, hecho que debe pasar por un debate en el Parlamento nacional.

El diputado Vega subrayó que la propuesta que hizo el jefe de Estado del 6 de agosto todavía está en “veremos”, mientas tanto todo es posible.

“La propuesta que ha lanzado el presidente Luis Arce todavía está en veremos, todavía no hay nada certero”, subrayó.

/DPC/FPF//