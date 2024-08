Régimen venezolano deshumanizante

Mientras millones de televidentes siguen los Juegos Olímpicos en París 2024, en 32 deportes que se desarrollan durante la competencia en 45 pruebas, en las que se baten récords en marcas mundiales con arte y extraordinaria maestría de atletas que combinan el triunfo para sus países y le regalan una sonrisa de algarabía y paz al público y a la comunidad mundial, al otro lado del Sena, la Torre Eiffel, el Museo del Louvre y la Plaza de Bastilla, paradójicamente en Venezuela desde las elecciones de 28 de julio se vive una tragedia deshumanizante, en la que el régimen venezolano salda a su favor más de 2.230 detenidos arbitrariamente y más de una veintena de muertos por las protestas contra el fraude electoral.

El régimen venezolano haciendo uso de los funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, la noche del martes 6 de agosto, sin orden judicial, secuestró a María Oropeza jefa del Comando con Venezuela en el estado de Portuguesa, abogada joven de lucha extraordinaria que momentos antes de su detención filmó y transmitió en vivo por Instagram su propio secuestro, visto en vivo por más de cinco mil personas, en la que se muestra como patearon la puerta de su vivienda hasta romperla e ingresar para arrebatarle su celular, violando sus derechos a la libertad, integridad personal, domicilio privado, libertad de expresión y comunicación. Lo más grave es el método en el uso de la fuerza desproporcionada y salvaje con la que se procede a su detención y que al presente se desconoce su paradero.

Sus últimas palabras por redes sociales fueron conmovedoras: “A mi solo me acompaña Dios y la Virgen”, pero seguro que a Maduro y su élite de la DGCIM no se le inmuta el episodio, como tampoco han reaccionado las organizaciones mundiales y de la sociedad civil organizada de los cinco continentes “defensoras de las mujeres”, expresando su indignación y denuncia pidiendo su libertad, se olvidaron que los derechos humanos son universales o que estos solo son el karma de dictadores.

El numeral 5 de la Convención Mundial de Derechos Humanos y Programa de Viena de 1993, precisó: “Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí”. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 establece: “Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía”. De modo, el hecho de ser opositora al régimen, dirigente o coordinadora de Venezuela por la Plataforma Unitaria Democrática y haber ejercido su derecho al voto a favor de Edmundo Gonzáles ganador de las elecciones presidenciales, no convierte a María Oropeza en trofeo del régimen, sino en libertaria valerosa de Venezuela y la región americana.

La líder María Corina Machado, ante el amedrentamiento y persecución despiadada del sistema venezolano junto a Edmundo Gonzáles han decidido limitar sus apariciones públicas. Sin embargo, ha denunciado la noche del martes 6 de agosto, que el régimen de Nicolás Maduro secuestró a María Oropeza, la Coordinadora de su partido Comando por Venezuela, en el estado Portuguesa, quien exigió su inmediata” liberación. El régimen acaba de llevársela por la fuerza y no sabemos dónde se encuentra. ¡La secuestraron!, le pido a todos dentro y fuera de Venezuela, que exijamos su libertad inmediata, expresó en X (Twitter). María Corina Machado la describió como una “joven extraordinariamente valiente, inteligente y generosa”.

Los partidos de oposición mayoritaria que conforman la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) denunciaron la detención de María Oropeza, que calificaron de “arbitraria”, porque los funcionarios de la DGCIM, ingresaron por la fuerza al domicilio y sin orden judicial.

Ante semejante escalada de violencia de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), los grupos armados denominados Avispas y el Ministerio Público que promueve investigaciones contra la población que reclama el reconocimiento como justo ganador presidencial a Edmundo Gonzáles en las elecciones de 28 de julio (70% contra 30% de Maduro), José María Aznar, Mariano Rajoy de España, Carlos Meza y Jorge Quiroga de Bolivia y otros 25 expresidentes condenaron este miércoles 7 de agosto, los señalamientos por la “investigación y persecución”, por parte del Ministerio Público contra Edmundo Gonzáles y María Corina Machado, al que consideran como vencedor de las elecciones presidenciales.

Los exmandatarios que integran la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), denunciaron, en una carta, que la acción tomada por el Ministerio Público es “abiertamente inconstitucional” y contraria a los tratados internacionales de derechos humanos. Además, que denuncian contra la represión generalizada “hacia los venezolanos que protestan”.

El grupo IDEAS, hace también responsable al régimen de Maduro de la violencia y el aislamiento comunicacional censurando redes.

Sería importante y oportuno que los diversos congresos camarales (senadores y diputados) del mundo con vocación democrática, en defensa de las libertades en Venezuela se pronuncien y exijan la liberación de los ciudadanos detenidos, cese la represión violenta y se reconozca como presidente al legítimo ganador Edmundo Gonzáles, y Karim Khan Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) active las tres demandas contra Maduro, militares y grupos paramilitares abiertas por delitos de lesa humanidad, el pueblo y las víctimas no pueden seguir tolerando la ineficacia de los órganos responsables, de llevar tarde o temprano a los dictadores a la cárcel de la CPI, conforme al derecho internacional y al Estatuto de Roma.

Chiara Lubic profesora y fundadora de los Focolares (+) dijo: “Estoy aquí para hablar por todas las generaciones de aquí, y del mundo. Me interesa que tengan un hábitat saludable y condiciones de democracia que garanticen la vida y el derecho a ser escuchados y decidir”.

El Santo Padre Juan Pablo Segundo dijo: “En América las dictaduras se hacen pasar por democracias, y las democracias sienten empatía por dictaduras”.

Pedro Gareca Perales