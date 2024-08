Renovación de matrícula para empresas es virtual

En el programa OTROSÍ estuvo el director de Registro de Comercio, Christian Ugarte para informar que las empresas de actividad industrial, de construcción y petroleras tienen hasta este sábado 31 de agosto el plazo para renovar su matrícula de comercio. Añadió que la frecuencia de la misma es con carácter anual y que ya se puso a disposición un procedimiento virtual al 100 % para que puedan hacer la renovación.

Fuente: https://www.leo.bo

“Vence el 31, que es el día sábado y se atiende solo de lunes a viernes, dado que el trámite es 100 por ciento virtual, nuestros usuarios el día sábado van a poder realizar su solicitud de trámite de registro de renovación de matrícula de comercio, para cumplir con esta obligación que es muy importante”, indicó Ugarte al aclarar que la gestión fiscal cierra el 31 de marzo en las empresas y de ahí tienen plazo para presentar el balance auditable y que el último plazo es el 31 de agosto.

Explicó además que dentro de la documentación que deben presentar, deben primero ingresar virtualmente, llenar el formulario virtual y dentro de este formulario hay una parte donde se debe cargar en formato pdf, un peso no mayor a 10 megabyte el balance general, el estado de los resultados y la constancia de presentación de los estados financieros al servicio de impuestos y luego ingresar a la plataforma de pago.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Hay un mecanismo de pago virtual con código QR o con tarjeta de crédito o el código CPT pagando por la aplicación del Banco Unión o el pago presencial en cualquier sucursal o agencia del mismo banco”, dijo el director al señalar que se encuentra habilitado el registró desde el pasado 1 de junio.

Añadió que las empresas que no cumplan con la obligación de renovar su matrícula van a quedar en un estado depurado, es decir que no van a poder ejercer su actividad comercial hasta que no la renueven y se exponen a una eventual fiscalización por parte de la autoridad de fiscalización de empresas quien puede emitir sanciones.