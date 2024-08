Reportan una segunda víctima del incendio en Calama – Tarija

Fuente: El País

El voraz incendio que amenazaba la Reserva Biológica de la Cordillera de Sama que se extendió a las comunidades de Alto Calama y Marquiri, dejó un trágico saldo de dos personas fallecidas. Entre las víctimas se encuentra Raúl Cari, un hombre de 38 años que murió debido a graves quemaduras y Catalino Tolaba, un hombre de 74 años quien también fue alcanzado por el fuego.

Según información proporcionada por la familia de Cari a Todo Noticias Tarija, Raúl había acudido junto con otros comunarios de Calama para realizar labores de limpieza en la zona. Durante estas tareas, fue alcanzado por las llamas mientras limpiaba una alcantarilla.

Sus compañeros lo encontraron con el cuerpo completamente quemado, lo subieron a un taxi y lo enviaron al Hospital San Juan de Dios, especializado en quemaduras. Sin embargo, la atención médica no fue oportuna, y Cari fue trasladado a un centro privado, donde lamentablemente falleció.

«Cuando notaron que había fuego, intentaron apagarlo, pero al percatarse de la ausencia de Raúl, lo buscaron y lo encontraron en la alcantarilla quemándose. Lo sacaron al camino y lo enviaron en un taxi, prácticamente como si fuera una encomienda», relató un familiar.

Emilio Tejerina, director regional de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), informó preliminarmente que el incendio podría haber sido provocado por microempresas conformadas por comunarios que estaban trabajando en la limpieza de la zona.

La familia de Cari, entre lágrimas, expresó su dolor no solo por la pérdida, sino también porque sus colegas de trabajo no les informaron de inmediato sobre lo ocurrido. Además, aparentemente estarían culpando a Raúl de haber iniciado el incendio. «Según comentan sus compañeros, el fuego empezó allí. No sabemos si él lo provocó al intentar quemar la basura en la alcantarilla, no sabemos», dijo su hermano.

Además de Cari, las autoridades también reportaron el fallecimiento de Catalino Tolaba, un hombre de 74 años, cuyo cuerpo fue consumido por las llamas en la comunidad de Vizcarra, en la segunda sección de la provincia Avilés. Presuntamente, Tolaba sufrió un colapso mientras ayudaba en las tareas de control del fuego.

«Participó en la extinción del incendio forestal, pero después de finalizar el enfriamiento, se percataron de su fallecimiento. Se presume que fue afectado por la humareda y el monóxido de carbono, lo que provocó su colapso y posterior muerte al ser alcanzado por el fuego», informó el comandante departamental de la Policía, José Illanez.