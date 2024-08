Retiran en EE.UU. un jugo de manzana potencialmente peligroso para la salud

Las 9.535 cajas afectadas de zumo de la marca Great Value fueron vendidas en 25 estados de EE.UU., Puerto Rico y el Distrito de Columbia.

La cadena estadounidense de mercados Walmart retiró casi 10.000 cajas de jugo de manzana distribuidas por todo Estados Unidos, debido a que contienen niveles potencialmente peligrosos de arsénico inorgánico, reportan medios locales.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) anunció este caso por primera vez el pasado 15 de agosto, pero, luego de una nueva evaluación, este viernes informaron que el retiro era de carácter urgente.

Según este nuevo reporte, el producto puede tener efectos nocivos en la salud de los consumidores. Sin embargo, las autoridades del FDA estiman que las consecuencias serían temporales, ya que es poco probable que cause problemas médicos graves o irreversibles.

En total, se retiraron 9.535 cajas del jugo de la marca Great Value en 25 estados de EE.UU., Puerto Rico y el Distrito de Columbia. El fabricante de los jugos, Refresco Beverages US Inc., retiró voluntariamente los productos del mercado tras descubrir que los niveles de arsénico excedían los estándares de la industria.

Molly Blakeman, portavoz de Walmart, aseguró en un comunicado que la máxima prioridad para la cadena de supermercados es la salud y la seguridad de sus clientes.

«Hemos retirado este producto de nuestras tiendas afectadas y estamos trabajando con el proveedor para investigar el caso», afirmó.