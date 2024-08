Ríos: «La solución es una nueva ley de hidrocarburos y un nuevo modelo económico»

Fuente: Red Uno

El exministro de Hidrocarburos, Álvaro Ríos, consideró que las determinaciones anunciadas tras la reunión de YPFB y la ANH con el sector empresarial en Santa Cruz debieron concretarse años atrás.

En la pasada jornada, se informó que desde este martes, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) habilitará oficina y personal para atender las solicitudes, agilizar trámites y garantizar la importación directa de combustible por parte de empresas privadas.

«Parece que nos estuvieran haciendo un favor, pero es algo que ya debió hacerse dos años atrás porque ya sabíamos que el desabastecimiento del país iba a ocurrir paulatinamente. Estamos con el agua al cuello y ahora los empresarios o todos aquellos que necesitan diésel para para seguir operando y transportando producto, tienen que correr y hacer trámites a la rápida», comentó Ríos en entrevista con Notivisión de Red Uno.

En ese sentido, espera que la agilización de trámites sea efectiva.

«Ojalá que toda esa tramitología realmente se reduzca a lo mínimo posible y los permisos para auto importación se puedan dar en un plazo de una semana, por ejemplo. Algunas empresas empezaron sus trámites en febrero y, desde entonces, no han podido lograr hasta ahora sus permisos. Entonces, la decisión de ayer (lunes), ojalá sea concreta y no sea un saludo más a la bandera», detalló.

Asimismo, apuntó que esta medida no solucionará las largas filas de vehículos en busca de cargar combustible.

«Hemos dejado que el país se desabastezca de producción nacional de hidrocarburos; diésel, gasolina, GLP, en breve, y gas natural. Nuestra producción ha caído substancialmente y nos toca importar. Para importar, necesitamos divisa extranjera o dólares con los que el Estado no cuenta. Por eso, esta medida era tan necesaria hace mucho tiempo y con agilidad porque el sector privado puede alivianar en algo lo que YPFB no nos está dando, que es un abastecimiento normal y continuo de hidrocarburos. Cinco o seis años atrás, sí podía dar porque antes los bolivianos no teníamos este problema, que empezó un año atrás», explicó.

Asimismo, consideró que esta situación se dará con más continuidad y el desabastecimiento continuará en todas las ciudades del país.

«No tener diésel, en particular, es muy peligroso para la seguridad de abastecimiento de alimentos y otros que necesitamos para abastecer el país en su diario vivir», detalló.

Indicó también que algunos productores tienen acceso a dólares u otras divisas y otros no. Los primeros podrán hacer esta transacción, pero aquellos que no, tendrán que ir a hacer colas en los surtidores y estar sujetos a la provisión de YPFB, que, por Constitución, es el único que puede abastecer y comercializar diésel y gasolina en Bolivia.

«Deberíamos ver cómo cambiamos esta situación y, de una vez, permitir que el mercado se libere; que el que pueda importar y comercializar, lo haga porque eso es lo que necesitamos, no solamente que se autoabastezcan las industrias, empresas o las personas, sino que haya importadores del sector privado que traigan en bloque y comercialicen el hidrocarburo libremente en el país. Eso es lo que tenemos que perseguir», agregó.

Reiteró que la escasez también afectará al GLP y se tendrá que importar, por lo que hay que prepararse.

«La solución de fondo es una nueva Ley de Hidrocarburos que la venimos pidiendo hace 10 años y no lo han hecho, es la solución estructural. El país no puede quedarse importando 6.000 millones de dólares al año de hidrocarburos, cuando tiene que meter el producto hasta Bolivia, que es un país mediterráneo. Cuesta mucho traer el producto a Bolivia, importar e ingresarlo», añadió.

Según la exautoridad, en 2029 se estaría importando cerca a 5.500 y 6000 millones de dólares.

«¿De dónde vamos a sacar esa cantidad de divisas para abastecernos completamente? No solamente diésel, sino gasolina, GLP y gas natural, en unos años más. La situación es compleja, por eso, insisto, la solución estructural de mediano y largo plazo pasa por traer inversión privada al país con un nuevo modelo económico que genera inversiones para que podamos producir gasolina, diésel, GLP y gas natural en el país», complementó.