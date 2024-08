Santa Ana de Velasco: Al menos dos comunidades están afectadas por los incendios forestales, señalan comunarios

Santa Cruz.- El incendio que se registra en la localidad de Santa Ana de Velasco avanza y no hay recursos para controlarlo, al punto que el fuego ya alcanzó a cuatro comunidades rurales y falta poco para que también llegue al pueblo, según el reporte de uno de los bomberos que está en la zona y quien refirió que las llamas ya están a dos kilómetros de la zona urbana.

“El fuego está incontrolable y es una pena que no tengamos ayuda. La pobre gente no tiene nada, ni barbijo, no tiene ni colirio. Hay desesperación y parece que hay desinterés (de las autoridades)”, manifestó Elmar Flores, uno de los brigadistas que se encuentran desplegados en la zona.

Sin embargo, la labor se complica ya que no hay relevos ni otro recurso humano con el que se pueda hacer frente a esta emergencia, ni tampoco hay equipos, agua y alimentos ni para los bomberos ni para las familias afectadas por este fenómeno.

Es por ello que piden la movilización de recursos y que la ayuda pueda llegar lo antes posible de parte de la Gobernación de Santa Cruz y del Gobierno nacional y así poder sumarse a los bomberos, soldados, propietarios de estancias y comunarios que unieron fuerzas que ya no son suficientes.