Santa Cruz: Concejal Terrazas presenta nuevas evidencias de la fabricación de documentos para adueñarse de los terrenos colindantes al Jardín Botánico

Interpela al Ejecutivo Municipal y a otras instituciones.

Fuente: Prensa Concejal Terrazas/CC

Una mafia con aparentes contactos en el municipio y bajo la inacción de Ministerio Público logra falsificar documentos y respalda la ocupación ilegal en la UV 285, terenos colindantes al Jardín Botánico. La Concejal Lola Terrazas presentó hoy los resultados de una investigación sobre el tema donde se encontraron delitos contra la fe pública, delitos contra la propiedad y delitos de corrupción pública.

El primer punto que abordó la investigación fue la responsabilidad del Ejecutivo Municipal, cuando en un Informe de Cartografía (dependiente de la Secretaría de Planificación) referido al trámite del acusado de avasallamiento Marco Muñoz, se afirma que se trataría de un problema de sobreposición, argumento principal de los funcionarios municipales ocultando la presentación de documentos fabricados.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La investigación de Terrazas evidencia que el Testimonio 270/2022-que presenta Muñoz, se genera en una transferencia con falsificaciones de todo tipo que vienen desde el vendedor hasta Muñoz Vaca.

Así, aparenta ser un conflicto de intereses sobre terrenos, cuando en realidad se trata de una red de tráfico de tierras, muy organizada y con téntaculos en la propia administración pública. El municipio debería ser el más interesado, en todos sus niveles, en encontrar las evidencias de este fraude en los documentos, afirma la Concejal opositora, ya que se trata de terrenos de propiedad municipal.

“Por ejemplo, en Audiencia Pública Nº04/204-2025 (26/07/2024), en el Concejo Municipal, Marco Antonio Muñoz Vaca, solicitante y acusado por el municipio de apropiación ilegal de dichos terrenos, expuso sus argumentos y no logró demostrar derecho propietario, carece de certificado catastral o documento alguno con sello del Municipio” explicó Terrazas.

En dicha audiencia el Ejecutivo Municipal envió a miembros de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, quienes se refirieron a un proceso de avasallamiento contra Marco Muñoz Vaca, manifestando únicamente que el GAMSCZ tiene pleno derecho de propiedad sobre el predio denominado “Guapilo”, sin embargo no dijeron nada de las irregularidades encontradas.

De acuerdo a la investigación presentada por la Concejal, MARCO A MUÑOZ VACA dice comprar predio a CARMELO VACA CANO en 2022. Revisada la documentación, se constata que esta compra no existe a nivel notarial, porque formularios, firma y sello de Notaria son falsos.

Por lo tanto esta transacción fraudulenta es nula, ya que la notaría 75, citada en el documento supuestamente inscrito en DDRR, aclaró que dicho documento NO EXISTE EN SUS ARCHIVOS.

“Mostramos la carta de la Dra. Marioly Rocha Arancibia, titular de la Notaría 75, fechada el 8 de agosto de 2024, haciendo esta aclaración. Además, aclara que la firma que consta en el documento presentado como escritura pública es falsa. Increíble que los funcionarios de Jurídica no hubieran hecho esta simple constatación,” explicó Terrazas mostrando documentos producto de su investigación.

Posteriormente se hizo una nueva “transferencia” con nuevos datos, y se constata que el monto pagado en impuestos no corresponde al monto a pagar, y los supuestos impuestos pagados en el SAT no aparecen correctamente en el sistema. El nuevo intento de registro en la Notaría número 3, fracasa porque el documento no tenía el sello seco del GAMSCZ.

“Existe mucho más que comentar dentro de esta maraña jurídica, donde incluso resultamos procesados los Concejales por este señor, me resulta difícil creer que el municipio pida que se extinga el proceso contra nosotros porque el Sr. Muñoz no se ha presentado, habiendo tanto que argumentar en defensa de los concejales, por ejemplo esta fabricación de documentos y otras falsedades” apuntó.

“Dados estos nuevos hallazgos, y considerando que como Concejal he realizado esta investigación que tiene el suficiente sustento, pido una posición intstitucional del Concejo Municipal para sanear y de una vez esclarecer este tema para que no exista ninguna confusión en la opinión pública y se defienda sólidamente a los Concejales que cumplimos nuestro trabajo. Lamento mucho que exista gente que siga engañada por el Sr. Muñoz Vaca, quien lucra con terrenos que son propiedad municipal” afirmó Terrazas.

Desde hace cuatro años, los predios colindantes al Jardín Botánico, final Tres Pasos al Frente, son el blanco de acusados por ocupación ilegal que operan de forma fraudulenta y organizada. El pleno del Concejo Municipal visitó la zona el pasado 4 de julio.

La concejal Terrazas señaló que el pasado viernes 23 visitó los terrenos de la UV 285 constatando la existencia de construcciones, más pilastras instaladas seguramente para instalar servicios de energía eléctrica. Continúa la comisión de delitos ambientales, como la deforestación intensiva en la zona.