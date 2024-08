Santa Cruz: Cuestionan ausencia del gobernador, alcalde y presidente cívico en reunión en defensa de resultados del Censo

Este martes por la tarde, se realizó la reunión del Comité Interinstitucional en defensa de la Ley del Censo, donde los asistentes cuestionaron las ausencias del gobernador suplente Mario Aguilera, el alcalde cruceño Jhonny Fernández y el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Fernando Larach.

“El pueblo está por encima de los presentantes de esas instituciones, consideramos nosotros que más allá de la ausencia de ellos, el pueblo está unido exigiendo mejores condiciones de vida”, indicó el rector de la Uagrm, Vicente Cuéllar.

Por su parte, el asambleísta departamental, Zvonko Matkovic, señaló las autoridades cruceñas que no asistieron “tienen que responder por qué no están acá, pero en lo que a nosotros concierne, Creemos siempre va a estar a lado de su pueblo”.

“No hay lógica, no hay coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. El discurso de la unidad debe verse representado y materializado en este tipo de encuentro. Nosotros hemos asistido a la convocatoria que ha realizado porque tenemos un interés propio y creo que no podemos permitimos a que reuniones asistimos y a cual no”, consideró la asambleísta de Creemos, Paola Aguirre.

El vicerrector de la Uagrm, Reinerio Vargas, también consideró “tendrán sus motivos. Si están o no está de acuerdo, si están con Gobierno, no están con el Gobierno. Tendrán que explicarlo ellos, no nosotros”.

El Comité Interinstitucional Impulsor del Censo emitió una declaratoria de emergencia permanente en la que prevé conformar tres comisiones con miras a defender la economía de la población, los datos del Censo y la vigencia de lo establecido en la Constitución Política del Estado (CPE), según refleja el acta de conclusiones del encuentro que se dio la tarde de este martes en la capital cruceña.