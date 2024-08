Santa Cruz: Fesirmes anuncia paro de 24 horas, exigen el pago de salarios

Debido al incumplimiento en la cancelación del sueldo del mes pasado a los trabajadores en salud, por parte de la Alcaldía cruceña, la Federación de Sindicatos de Ramas Médicas de Salud Pública (Fesirmes) anuncia un paro de 24 horas, un ampliado que se realizará mañana definirá si se adopta la medida.

La jornada de ayer, los trabajadores en salud llevaron a cabo una protesta pacífica, en las instalaciones de la Secretaria de Finanzas (SMAF).

El dirigente de la Fesirmes, Hebert Patiño, aseguró que la Alcaldía cruceña no realizó la cancelación del sueldo del mes pasado a cinco mil funcionarios, además denunció despidos injustificados. Pidió al secretario de Administración y Finanzas, Roger Serrate, que cumpla con el pago de sueldos.

“Los profesionales en salud reclaman el sueldo del mes que trabajaron y que constitucional y gremialmente merecen por los días de atención con calidad y calidez, que brindan a la población. El banco no espera, la olla no espera y la responsabilidad personal no espera y eso es lo que le decimos al alcalde y a todas las unidades que tienen la cancelación de los sueldos, también somos pueblo”, sostuvo.

PARO DE 24 HORAS EL LUNES

Ante esta situación, Patiño explicó que mañana se realizará un ampliado para decretar un paro de 24 horas, que se realizaría el próximo lunes.

“No solo exigimos la cancelación de sueldos, sino también pedimos medicamentos, insumos, infraestructura y recursos humanos. El ampliado que realizaremos será a las 9:30, en nuestras instalaciones”, dijo.

Ayer, en horas de la mañana, la Fesirmes y los Sirmes sectoriales en salud del municipio cruceño del 1er y 2do nivel, realizaron una protesta pacífica en las instalaciones del SMAF, exigiendo el pago de salarios.

Hasta el cierre de edición se intentó comunicar con la secretaria Municipal de Salud, Adriana Amelunge, para conoce su posición sobre este tema, pero lamentablemente no tuvimos respuestas.