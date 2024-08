Santa Cruz: Instituciones se reúnen para buscar salidas a la crisis sanitaria ante recorte presupuestario

Reunión. Fue convocada por el Comité pro Santa Cruz y de ella participaron la Gobernación, la alcaldía cruceña y el Fesirmes.

Fuente: Gobernación de Santa Cruz

Ante el recorte presupuestario previsto para la próxima gestión, y lo que esto representaría sobre todo para el sector salud, la Gobernación a través de la Secretaría de Salud y Desarrollo Humano y el Servicio Departamental de Salud (Sedes), participó de una reunión convocada por el Comité pro Santa Cruz, para buscar salidas a la crisis que enfrenta el sector público sanitario.

“Vamos a tener un 35% menos de recursos, en una situación en la que los hospitales se están cayéndose por falta de mantenimiento, donde los hospitales no tienen la cantidad de médicos necesarios y no se tiene los medicamentos para atender a la población… si ya estamos mal ahora, cómo será cuando no tengamos esos recursos”, cuestionó Lidia Mayser, secretaria de Salud y Desarrollo Humano a.i de la Gobernación.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Uno de los problemas más críticos que enfrenta la Gobernación, es pagar el salario de los profesionales en salud que debe ser cubierto por el Estado, pero ante este déficit el ente departamental asume esta responsabilidad, dejando de atender sus competencias como infraestructura y equipamiento de los hospitales de 3er nivel.

En ese sentido, la autoridad destacó este encuentro que permitirá unir esfuerzos para encontrar soluciones para ver de dónde se puede obtener recursos, cuáles son las deudas que se tiene y que estrategias se aplicarán para enfrentar este problema. Del encuentro participaron también la alcaldía cruceña y el Fesirmes.