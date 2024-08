Santa Cruz: Vuelven las filas por gasolina y diésel en surtidores; en la refinería de Palmasola los cisterneros mantienen su vigilia

Desde la tarde del miércoles y las primeras horas de este jueves se han observado largas filas de motorizados pequeños y de alto tonelaje, además de micros, en distintos surtidores de la capital cruceña. Los choferes buscan no solo diésel, sino también gasolina.

La directora distrital de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) en Santa Cruz, Lesly Lanza, reportó la noche de este miércoles que se cuentan con los volúmenes de combustibles suficientes para la región; sin embargo, no está llegando a las respectivas estaciones de servicio debido a que los choferes de cisternas paralizaron sus actividades en protesta por la aprehensión del dirigente del transporte pesado, Juan Yujra, que este jueves estará ante un juez cautelar.

Los cisterneros instalaron una vigilia en puertas de la refinería de Palmasola y este jueves aseguraron que no van a trasladar los combustibles hasta que no se libere a su dirigente.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Filas

En un recorrido que hizo UNITEL, se evidenció que en la estación de servicio que está en el 7mo anillo de la zona sur, en el ingreso a Los Lotes, se formó una extensa fila de vehículos que, de acuerdo con los transportistas, se formó tras tener la noticia de que se contaba con diésel en este lugar, aunque no ocurre lo mismo con la gasolina.

Sobre la avenida Santos Dumont, entre el 3er y 4to anillo, no hay diésel ni gasolina. En este lugar se colocaron conos para evidenciar que no se cuenta con carburantes por lo que no hay filas en este sitio.

En la Villa 1º de Mayo, desde la tarde del miércoles hasta las primeras horas de este jueves, no se encontraba ningún combustible en el surtidor que está sobre la avenida Cumavi y 16 de Julio.

Mientras que en las estaciones de servicio que están sobre la Cumavi y 5to anillo y en la avenida Tres Pasos al Frente, en el 6to anillo, las filas de motorizados eran extensas la noche del miércoles y se extendieron hasta las primeras horas de este jueves.