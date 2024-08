Se desploma un puente en una provincia china (VIDEO)

Según los medios de comunicación locales, no había personas ni vehículos en el puente en el momento del derrumbe.

BREAKING: Shocking footage shows the moment Longting Bridge in Guizhou, China collapses! The 1960s-built three-arch bridge came crashing down on August 8, 2024. Thankfully, no casualties reported. Investigation into the cause of the collapse is underway. pic.twitter.com/9OtCq9WJEg

