«Se rieron en mi cara»: La mamá de Odalys denuncia que los padres de Joel se negaron al careo

Esta semana, se cumplen cuatro meses de la desaparición de la joven madre. El caso se investiga como feminicidio.

Fuente: Red Uno

La Paz, Bolivia.-

Al cumplirse cuatro meses de la desaparición de Odalys Vaquiata, cuando viajó a los Yungas de La Paz junto a su enamorado Joel Pérez, la familia de la joven madre de 28 años denuncia que los padres del principal acusado se negaron a un careo.

El caso ahora se investiga como feminicidio. La Fiscalía convocó a un careo entre los padres de Joel Pérez y el teniente José María Alanes, pero los progenitores del sindicado se negaron a participar.

«Eso causa molestia e indignación. Si sabíamos que no iban a querer declarar para qué nos piden que redactemos las 127 pruebas, que les esclarezcamos cuál es el modo, tiempo y lugar; y, lo más importante, para qué quieren que les fundamentemos cuál ha sido la promesa anterior», reclamó el abogado de la familia de la víctima, Giovani Gonzales.

Asimismo, Mabel Quispe, la mamá de Odalys, denunció que los padres de Joel se burlaron de ella y se niegan a develar dónde se encuentra el cadáver de la joven. Así, aseguró que si le devuelven a su hija, no volverá a aparecer.

«Por su hijo, devuélvanme aunque sea huesitos para algún decirle a mi nieto; ‘acá está tu mamá Odalys, la encontré’. No me van a volver a ver, ni voy a salir. Por piedad les he pedido y se han reído en mi cara«, contó.

Según la defensa, incluso el teniente Alanes -detenido por complicidad- les exigió el careo. Entonces, ante la negativa, solicitó ampliar su declaración informativa.

«(Alanes) les decía en su cara: ‘Yo sí quiero encararles a ellos. Yo sí quiero decir la verdad’, pero los dos señores, con risas, decían: ‘no, nosotros no queremos declarar’ y listo«, agregó Gonzales.

Entonces, la familia de Odalys nuevamente no sabe cómo continuar la búsqueda de la joven.

«Ellos se hacen la burla de los fiscales, se hacen la burla de todos, el señor Pereira igual que el señor Paredes (abogados de Joel) lo mismo, (dicen) que mienta porque quiere mentir y está en su derecho. También dicen que si no le da la gana de hacer el careo, está en su derecho», dijo Quispe.

En ese sentido, se pedirá que Joel seá llamado al careo y se espera que devele dónde dejó el cuerpo de Odalys.

«Joel no ha asistido por lo que está pasando en la ciudad de La Paz, por los bloqueos, pero vamos a solicitar nuevo día y hora para que este ciudadano nuevamente nos diga en la cara que no quiere colaborar; que nuevamente el teniente Alanes, con total firmeza, decía: ‘Yo sí quiero encararles a ellos’«, complementó el abogado de la familia Vaquiata.