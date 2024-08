“Se van a robar a mi hija”: Madre es amenazada tras pedir un préstamo por redes

Charles Muñoz Flores

Una joven madre soltera vive momentos de terror tras solicitar un préstamo de Bs 200 a través de la aplicación “Hello Crédito” en redes sociales. La mujer, desesperada por la falta de leche para su bebé, decidió acceder a un crédito virtual que, en lugar de ayudarla, la ha sumido en una pesadilla.

“Con este tema de que está grave la situación y como soy madre soltera, me hice el préstamo porque mi bebé no tenía leche”, relató la víctima. Sin embargo, lo que parecía ser una solución temporal se convirtió en una amenaza a su vida y la de su familia.

La joven cuenta que, a pesar de haber solicitado Bs 200, solo recibió Bs 130. Con esfuerzo, pagó el total de la deuda, pero eso no detuvo a los prestamistas, quienes ahora le exigen más dinero. “Me están amenazando de que si no devuelvo ese dinero se van a robar a mi hija o van a mandar a hacerle algo a mis padres. Me dijeron que tienen la ubicación de mi casa, saben dónde vivo. Me mandaron fotos de mi hija, me dijeron que le van a cortar los dedos”, denunció, visiblemente atemorizada.

La mujer explicó que todo comenzó hace una semana, cuando en su desesperación por la falta de recursos, accedió al préstamo que se ofrecía en la plataforma “Hello Crédito”. A pesar de haber cumplido con el pago, la situación empeoró cuando el supuesto prestamista le reclamó más dinero. “Ahora me sale el tipo que no le ha llegado nada y que quiere que le envíe más de lo que me prestó”, añadió.

Ante las constantes amenazas, la joven madre ha decidido acudir a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) para denunciar el hecho y buscar protección para ella y sus seres queridos.