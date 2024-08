Según Pareja, Arce pasa responsabilidad al pueblo; Arequipa cree que evitó afectar a ‘vulnerables’

El mensaje presidencial fue analizado en el programa Que No Me Pierda desde dos posturas diferentes. Por un lado Franklin Pareja, afirmó que el presidente le traspasó la responsabilidad al pueblo; mientras que, Marcelo Arequipa, indicó que esta decisión fue para no afectar a la población más vulnerable.

Naira Menacho

Fuente: Red Uno

Dos analistas políticos evaluaron el mensaje presidencial, en el programa Que No Me Pierda, aseguraron que el presidente Luis Arce Catacora, ‘no tomó ninguna decisión dura y lo que hizo fue traspasar a la población la responsabilidad’, como lo señala Franklin Pareja, mientras que Marcelo Arequipa, manifestó que el hecho de ‘convocar a un referéndum fue para no afectar a los sectores más vulnerables de la población’.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“La dureza de las decisiones se las está pasando al soberano, de manera que deja ver dos cosas: primero que es un gobierno extremadamente frágil, que sabe que no va a resistir un embate popular si es que toma decisiones duras; y segundo, que su modelo económico que tanto se ufana el presidente, ha llegado a su fin, está totalmente agotado y toma una serie de medidas parche en el plano económico que no resuelven el principal problema que es el déficit fiscal”, afirmó Pareja.

En este sentido el analista Franklin Pareja señaló que, con estas decisiones anunciadas, el presidente Arce, “no quiere asumir ningún costo político, por lo que trata de transferir las decisiones a quienes no deberían tomar ninguna decisión”.

Desde el punto de vista del analista Marcelo Arequipa, el presidente Luis Arce ha tomó la medidas velando por que no afecten a sectores vulnerables de la población.

«Ha salido por la izquierda», dijo. Afirmó que fue un mensaje «redondo» porque se dirigió a todos los sectores de la población.

El analista, aseguró que a diferencia de otros años, hoy la población está abierta a hablar sobre el incremento de combustible.

“Si hablamos de reducir la subvención de los combustible, existe una ventana disponible en la población que permite hablar (…) y no aprovecharlo hoy día es un error”, remarcó Marcelo Arequipa.