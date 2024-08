Senador Flores pide a Arce asumir su responsabilidad y dejar de echar la culpa a otros

El senador del Movimiento al Socialismo (MAS), Luis Adolfo Flores, de la fracción evista, lanzó duras críticas al presidente Luis Arce, instándolo a asumir la responsabilidad por la crisis económica que enfrenta el país, en lugar de culpar a terceros por lo que considera un evidente fracaso de gestión.

Santa Cruz.- En declaraciones realizadas este martes, Flores señaló que, desde el inicio del gobierno de Arce, ya se advertía sobre las graves dificultades económicas. «El gobierno no puede culpar a nadie, porque el gobierno sabía hace cuatro años, como senador se advirtió que se venía una crisis», afirmó el senador, haciendo alusión a la falta de acciones oportunas por parte del Ejecutivo para evitar la crisis económica.

Las declaraciones del senador Flores se dan en referencia a la acusación del presidente Arce, quien atribuyó a Evo Morales los problemas que se viven actualmente con el dólar y el diésel. Aseveró que la política de hidrocarburos del exmandatario fue “equivocada”, puesto que no pudo lograr reponer las reservas de gas.

Ante ello, Flores aseguró que, durante su primer año de senador, alertó de un escenario complicado debido a que los ingresos por hidrocarburos serían mínimos para municipios y gobernaciones, pero no fue escuchado.

En ese sentido, el senador señaló que hace cuatro años también se sabía que las reservas de oro debían ser utilizadas si no se encontraban otras soluciones ante la crisis. «Hemos planteado proyectos de ley para prepararnos para la crisis, pero fueron rechazados. Ahora, después de cuatro años, enfrentamos una crisis grave y todos los proyectos que ha han planteado, han fracasado», añadió.

Flores también cuestionó la falta de resultados concretos en la prometida industrialización del país. «¿Dónde están las 150 industrias? No nos están dando ni un dólar de utilidad. En la industria de la biomasa no se ha sembrado nada, y el gobierno no puede culpar a nadie porque se sabía de esta crisis desde hace años», enfatizó.

El senador recordó que el presidente Arce fue parte de la cúpula del gobierno durante los 14 años previos y, por tanto, no puede eludir su responsabilidad. «Tenía cuatro años para recuperar la economía del país, pero no lo hizo. Ahora, es hora de asumir la responsabilidad», concluyó Flores.