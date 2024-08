Senadora Barrientos a Manfred: Cochabamba exige a sus autoridades la capacidad de diálogo y no el matonaje

La senadora de Comunidad Ciudadana (CC), Andrea Barrientos, ha intensificado su crítica hacia el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, pidiéndole nuevamente que aclare sus presuntos vínculos con la dictadura de los años 80. Además, rechazó las amenazas de procesos de los «matones» del burgomaestre y se mostró dispuesta a dialogar directamente con Reyes Villa por el bien de Cochabamba.

Fuente: Prensa Andrea Barrientos/Senadora de CC

La senadora Andrea Barrientos de Comunidad Ciudadana (CC) reiteró su pedido para que el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, explique sus presuntas conexiones con la dictadura. Además, rechazó categóricamente las supuestas amenazas de personas vinculadas al alcalde, a quienes calificó de «matones», y aseguró que no se dejará intimidar.

«Si Manfred quiere hablar conmigo, que me llame o me escriba. Estoy dispuesta a dialogar con él, pero siempre en función del bienestar de Cochabamba», expresó.

Barrientos también subrayó que la política debe basarse en la capacidad de diálogo y no en el matonaje o las amenazas, y criticó cualquier intento de amedrentarla con procesos judiciales.

«El MAS ya me ha iniciado varios procesos judiciales, y los he ganado todos durante estos cuatro años. Si el alcalde o sus aliados quieren iniciar uno más, también lo ganaré. No tengo nada que temer porque no tengo cola de paja ni acusaciones de corrupción, a diferencia de otros líderes», afirmó.

En un llamado a la unidad de las autoridades cochabambinas, Barrientos destacó la importancia de abordar temas cruciales como el pacto fiscal y la distribución de escaños, instando a que estas cuestiones sean tratadas con seriedad y en beneficio de la región. «Cochabamba necesita un pacto fiscal justo, como un 50-50 o 60-40, que permita a las regiones contar con mayores recursos y evitar que nuestros líderes se arrodillen ante el gobierno de turno», agregó.

Además, la senadora criticó al alcalde Reyes Villa por su postura en relación al Censo de Población y Vivienda y su apoyo a los autoprorrogados, considerando estas acciones como contrarias a los intereses del país. Sin embargo, hizo un llamado a dejar de lado las diferencias políticas para enfocarse en los temas urgentes que afectan al departamento, como la revisión del padrón electoral y la obtención de los recursos necesarios para el desarrollo regional.