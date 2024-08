Shiloh, hija de Brad Pitt y Angelina Jolie, ha renunciado oficialmente al apellido de su padre

La joven de 18 años habría contratado a su propio abogado para llevar el caso sin el conocimiento de su madre.

Shiloh ha optado por apartarse legalmente del apellido de su padre Photo by Samir Hussein/WireImage REUTERS/Gonzalo Fuentes REUTERS/Caitlin Ochs

Fuente: Infobae

En medio de disputas legales y tensiones familiares, Shiloh Jolie-Pitt, hija de Brad Pitt y Angelina Jolie, ha decidido cambiar legalmente su apellido y eliminar el de su padre. La solicitud de cambio de nombre, presentada en mayo, fue aprobada recientemente por un tribunal, lo que ha llevado a la joven a rebautizarse como Shiloh Nouvel Jolie.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El proceso legal no requirió una audiencia formal, según los documentos oficiales revisados por TMZ, y la decisión se tomó este lunes. Como paso previo necesario, Shiloh publicó un anuncio en un periódico informando sobre el cambio de nombre e invitando a cualquier persona con objeciones a presentarse en el tribunal. DailyMail informó que Shiloh, quien cumplió 18 años en mayo, contrató y pagó por su propio abogado para llevar a cabo este trámite sin el conocimiento de su madre.

Shiloh habría hecho todo el proceso legal de su cambio de nombre sin el conocimiento de su madre EFE/Fabio Frustaci Shiloh habría hecho todo el proceso legal de su cambio de nombre sin el conocimiento de su madre EFE/Fabio Frustaci

El conflicto entre Brad Pitt y Angelina Jolie ha sido objeto de numerosas batallas legales desde que la pareja se separó en 2016. En junio de 2021, después de una prolongada lucha por la custodia, Pitt obtuvo el derecho a compartir la custodia de sus seis hijos, incluyendo a Shiloh, en un acuerdo inicialmente aprobado por un juez pero posteriormente anulado en apelación. Según TMZ, el conflicto entre los padres ha tenido un impacto significativo en los niños, quienes han formado una “pandilla de siete” muy unida junto a Jolie.

El infame incidente en un jet privado en 2016, donde Jolie acusó a Pitt de agresión física, sigue resonando. Jolie afirmó que Pitt estaba intoxicado durante el vuelo y que había agredido tanto a ella como a los niños, lo que resultó en un reporte del FBI publicado en 2022. Dicho informe detalla acusaciones de Jolie contra Pitt por actitudes violentas, incluyendo golpear el techo del avión y verter cerveza sobre su esposa y sus hijos.

La relación entre Brad Pitt y sus hijos se resquebrajó tras el infame incidente en un avión en el que, aparentemente, el actor agredió a Angelina Jolie, quien fue defendido por varios de los niños La relación entre Brad Pitt y sus hijos se resquebrajó tras el infame incidente en un avión en el que, aparentemente, el actor agredió a Angelina Jolie, quien fue defendido por varios de los niños

Los problemas legales y de custodia entre Pitt y Jolie continúan, y según una fuente de People, la falta de acuerdo entre ellos y sus continuas disputas son la principal razón por la que el proceso del divorcio se ha prolongado durante más de ocho años. A pesar de la separación y de los conflictos, tanto Pitt como Jolie han expresado su preocupación por el bienestar de sus hijos.

La adaptación de Shiloh a la vida pública y sus decisiones personales son observadas con gran interés por medios y seguidores. La joven ha mostrado interés en diversas actividades, como el arte y el skateboarding, y ha tenido acceso a instalaciones especiales en la residencia de su padre, adecuadas precisamente para estas pasiones.

El conflicto entre Brad Pitt y Angelina Jolie también alcanzó un nuevo nivel con órdenes judiciales específicas. Un juez intervino para prohibir a Jolie escuchar las llamadas telefónicas entre Pitt y los niños, además de ordenar sesiones de “terapia de reunificación” para mejorar la relación de Pitt con ellos.

Poco a poco, los hijos del que alguna vez fue el matrimonio más famoso de Hollywood comienzan a deslindarse de su padre. Vivienne, hermana menor de Shilo, se presentó en una obra bajo el nombre de Vivienne Jolie, omitiendo el apellido del actor ganador del Oscar. Zahara, una de las hijas mayores, subió un video donde fue aceptada en una fraternidad universitaria omitiendo el apellido de su padre.

Quizá el caso más escandaloso fue el de Pax, otro de los hijos adoptivos de la pareja. En noviembre de 2023, se hizo público que el joven compartió en su Instagram una fúrica carta a su padre donde lo describía como “un imbécil de clase mundial”.

«Nunca entenderás el daño que has hecho a mi familia porque eres incapaz de hacerlo, Has hecho de la vida de mis allegados un infierno constante”, escribió Pax en sus redes sociales en 2020 «Nunca entenderás el daño que has hecho a mi familia porque eres incapaz de hacerlo, Has hecho de la vida de mis allegados un infierno constante”, escribió Pax en sus redes sociales en 2020

“¡Feliz día del padre a este imbécil de clase mundial! Una y otra vez demuestras ser una persona terrible y despreciable. No tienes ninguna consideración ni empatía hacia tus 4 hijos menores que tiemblan de miedo cuando están en tu presencia. Nunca entenderás el daño que has hecho a mi familia porque eres incapaz de hacerlo. Has hecho de la vida de mis allegados un infierno constante”.