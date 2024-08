Si el Tribunal Constitucional no se pronuncia a tiempo, el Gobierno optará por convocar a un “referéndum de consulta”

Si se convocara a un referéndum de reforma constitucional o de consulta, se mantendrían los tres temas mencionados por el presidente el 6 de agosto pasado: reelección, subsidio a los hidrocarburos y número de escaños parlamentarios.

Si el Tribunal Constitucional no emite una sentencia en breve que permita la convocatoria de un referéndum de reforma constitucional por decreto supremo antes del 31 de agosto, en lugar de hacerlo mediante una ley (considerada difícil de aprobar), el Gobierno podría convocar a un “referéndum de consulta”.

“Estamos ante esas dos posibilidades: que en los próximos días el Tribunal Constitucional emita su fallo o que no lo haga. Si no lo hace, no se convocará a un referéndum de reforma constitucional, sino a un referéndum de consulta, que de todos modos es vinculante”, declaró el ministro de Justicia, Iván Lima, a Brújula Digital.

El ministro subrayó que lo ideal sería proceder con una reforma constitucional en los temas planteados por el presidente el 6 de agosto, por lo que “exhorta” al Tribunal Constitucional a emitir la sentencia solicitada por el diputado arcista Juan José Jauregui en julio pasado, a través de un pedido abstracto de inconstitucionalidad de los artículos 152 del Código de Procedimiento Constitucional y 23, penúltimo párrafo, de la Ley de Régimen Electoral, por supuestamente contraponerse a artículos de la CPE.

Si el Tribunal Constitucional responde afirmativamente en los próximos días, el país podría avanzar hacia una reforma constitucional mediante un referéndum convocado por decreto.

En cualquier caso, una de las posibles preguntas en el referéndum consultaría a la ciudadanía sobre el derecho a la reelección indefinida y discontinua de los candidatos, mencionó Lima, lo que afectaría al expresidente Evo Morales.

Si se llegara a realizar un “referéndum constitucional”, una de las preguntas podría proponer que un presidente gobierne solo una vez, lo que implicaría que el propio Luis Arce renuncie a la posibilidad de reelegirse. Esta posibilidad afectaría también el derecho de reelección de otros expresidentes como Carlos Mesa, Tuto Quiroga, Evo Morales y Eduardo Rodríguez.

En cuanto a la reelección presidencial, Lima señaló que “hay tres hechos jurídicos fundamentales que poner en consulta: el referéndum del 21-F, la opinión consultiva de la Corte IDH (que rechaza el derecho de la reelección indefinida) y la sentencia 1010 del Tribunal Constitucional Plurinacional”, en referencia a tres elementos jurídicos que supuestamente impiden a Evo Morales volver a postular.

El ministro agregó: “Se ha definido en el país que solo puede haber una reelección y de manera continua una única vez, pero hay un sector importante de la población que insiste en que la forma discontinua puede darse indefinidamente. Estoy seguro de que ningún jurista lo aceptaría, pero existe un sector significativo que sostiene que Evo Morales y otros candidatos pueden postularse de manera discontinua las veces que deseen. Este es uno de los pocos temas que en este momento no tiene una respuesta jurídica ni política en el país”.

El referéndum está previsto para el 1 de diciembre próximo y se realizaría junto con las elecciones judiciales ya convocadas por el Tribunal Supremo Electoral.

En caso de que el resultado del referéndum de consulta rechace la reelección indefinida (lo que inhabilitaría a Morales para las elecciones de 2025), se le preguntó a Lima qué instancia estatal haría cumplir esa decisión.

Su respuesta fue: “Eso lo establece el artículo 15 de la Ley No 26; se lo vuelvo a leer, dice que ‘las decisiones adoptadas mediante referéndum tienen vigencia inmediata y obligatoria y son de carácter vinculante’. Las autoridades, ya sea el Tribunal Electoral u otras instancias competentes, son responsables de su oportuna y eficaz aplicación. Claramente, el artículo 15 es definitivo; lo que diga el pueblo boliviano debe ser respetado y cumplido”.

En cuanto a la pregunta sobre la reelección presidencial, el ministro señaló que variaría según si se trata de una reforma constitucional o un referéndum de consulta.

Consultado sobre la posibilidad de que el presidente Arce renuncie a la reelección, lo que podría llevar a que se apruebe que un mandatario gobierne solo una vez, Lima respondió: “Si hay una reforma constitucional del artículo 168, se podrían contemplar todas las hipótesis que usted ha mencionado. Esperamos, y lo digo con mucho respeto, poder reformar la Constitución y que el Tribunal pueda pronunciarse en los próximos días”.

De igual manera, en cuanto a la pregunta sobre los escaños parlamentarios, la redacción cambiaría dependiendo de si es un referéndum constitucional o uno de consulta. Si se tratara de una reforma constitucional, se consultaría sobre la posibilidad de aumentar el número de diputados, que en la CPE actual tiene una cantidad fija de 130, para que en el futuro los departamentos que aumentan población también aumenten su representatividad, sin reducir escaños a los departamentos que pierden población.

Si fuera un referéndum de consulta, la pregunta debería referirse a otros asuntos sobre escaños que se resolverán en el futuro mediante leyes u otras normas. En ese caso, el Legislativo tendría que, basándose en los resultados del censo y en una propuesta del Tribunal Supremo Electoral, aprobar una ley de reasignación de escaños entre los meses de septiembre y octubre de este año. Esto implicaría que algunos departamentos aumenten sus diputaciones (como Santa Cruz) y otros las pierdan (presumiblemente Potosí y Chuquisaca).

Finalmente, también variaría la consulta sobre la subvención a hidrocarburos, aunque este tema no se profundizó en la entrevista.

