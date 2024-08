“Si resuelve los problemas, bienvenido”, dice Andrónico sobre el referéndum, aunque sospecha de “cálculos políticos”

El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, se refirió las propuestas lanzadas este martes por el presidente Luis Arce en su mensaje a la nación en el marco de los 199 años de la independencia de Bolivia.

El mandatario boliviano planteó una consulta popular sobre el futuro de la subvención, la distribución de escaños del Legislativo con base en el Censo de 2024 y la reelección presidencial.

Reelección

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Si esta iniciativa resuelve algunos problemas políticos o problemas sociales que estamos afrontando en este momento, bienvenido. Si esta iniciativa resuelve muchos problemas en los que está sumergido nuestro país, bienvenido”, señaló.

El líder del bloque evista del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, impulsa una campaña anticipada con miras a los comicios presidenciales de 2025.

En ese ínterin, ha recibido críticas y se enfrenta a advertencias sobre su posible inhabilitación con base en un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que establece que la reelección no es un derecho humano tal como arguyen los evistas para defender la postulación de su líder.

“Pero si está iniciativa va direccionada, con cálculos políticos para perjudicar a un líder político o a una organización política no me parece correcto desde la posición del presidente y expresar en un día tan importante como hoy”, añadió Rodríguez..

Subvención

“No conocemos los detalles”, dijo Rodríguez y ratificó la postura anterior: “Si esta es la solución a la crisis de los carburantes a corto y mediano plazo está bienvenido”.

“Como Asamblea cómo no vamos a apoyar, a conseguir los objetivos que tienen por el bien del pueblo boliviano”, aseguró.

Sin embargo, afirmó: “pero si esto va a erogar un gasto al Estado y no va a resolver el conflicto y se quiere generar, de repente, condiciones para mostrarse que se está haciendo algo sin resultados no me parece correcto de ninguna manera”.

Escaños

”Saludo si esto está desde el Órgano Ejecutivo evaluado, reflexionado y por su puesto planteado como una propuesta para resolver algunos problemas que se tiene en tema de los escaños, bienvenido.

Sin embargo, matizó: “Seguramente, en su momento emitiremos cualquier criterio, pero bueno, repito, si todos los anuncios que expresa resuelven (los problemas), bienvenido.

Situación de la economía

El presidente del Senado salió al frente de las acusaciones lanzadas por Arce contra la Asamblea sobre una supuesta “obstaculización” de la Asamblea a los créditos externos que tramita su administración.

“Hemos aprobado aproximadamente 4.000 millones de dólares de los cuales apenas desembolsaron 1.000 millones de dólares”, señaló.

“Nos dicen que hay pendiente 1.000 millones. Todos los proyectos que anunció con seguridad se encuentran en la Cámara de Diputados y esta cámara está sujeto a la orden de ellos mismos”, añadió.

En ese marco, indicó que “en el Senado apenas tenemos dos proyectos de créditos”.

“Entonces, no es verdad que la Asamblea está obstaculizando, y no es verdad que la crisis es por culpa de la Asamblea”, sostuvo.

En alusión a su discurso sobre este tema, consideró que “no es momento ni oportuno en un día tan importante buscar culpables y responsables cuando no es cierto de ninguna manera”.