“Si tú quieres comprar (dólar) a Bs 15, es tu problema”, dice el viceministro Torrico

En conferencia de prensa, el viceministro de Gestión y Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, se refirió a la situación de dólar en el mercado paralelo y afirmó que es “problema de cada uno” la cifra con la que se compra la divisa norteamericana.

“Están ofreciendo a Bs 8. Si tú quieres comprarte a Bs 15, es tu problema. Es problema de cada uno, es cuestión de libertad, de economía”, afirmó Torrico tras que que en conferencia de prensa se hizo notar que el dólar en el mercado paralelo se oferta en montos superiores a Bs 8.

El viceministro sostenía que este jueves, el dólar se encontraba “en Bs 8 en La Paz, en Yacuiba está Bs 7,10, en Santa Cruz también estaba en Bs 8. Entonces, eso inflacionario va a tener que caer”.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Si yo tengo mil dólares y me los compras a Bs 20, tú me los compras, genial, ¿no ve? No sabemos si tú eres el vivo y yo el tonto”, añadió.

Si bien Torrico negó que se vaya a “controlar las divisas”, consideró que se deben realizar ajustes para “bajar” el dólar a su nivel del cambio oficial, que actualmente marca 6,96.

“Si tú llegas a un acuerdo en la que los empresarios con estos controles, que se pondrán de acuerdo con ellos, vaya a controlar la salida de las exportaciones, los ingresos de la divisa, el dólar va a bajar a su nivel”, señaló.

Para el viceministro, “en el tema de la divisa se vio porque hubo un proceso inflacionario bastante rápido especulativo sobre todo agiotista, que en cuanto salió el decreto por el cual se habilitaban las criptomonedas, todo se fue para abajo”.