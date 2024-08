«Si tuviera dinero, ofrecería 20 mil dólares de recompensa»: La madre de Odalys sigue buscando el cuerpo de la joven

Mabel Quispe asegura que la defensa de Joel Pérez busca cansarla y la hostigan permanentemente con audiencias.

A más de cuatro meses de la desaparición de Odalys Vaquiata, la joven de 28 años que viajaba a los Yungas con su enamorado Joel Pérez, su madre denuncia hostigamiento por parte de la defensa del acusado y su familia. Sin embargo, aseguró que no descansará hasta encontrar a su hija.

«Me tiene a mí tres, cuatro, cinco, seis veces a la semana en audiencia. Hoy tenía audiencia, en la tarde tengo otra. Tengo pura audiencias, de todo hacen», comentó Mabel Quispe.

El mes pasado, se estableció la probabilidad de autoría de Joel Pérez en el presunto delito de feminicidio y de sus padres en grado de complicidad. La defensa de la familia del acusado busca el cese de la demanda con procesos diarios.

La peregrinación en busca de justicia de Mabel lleva 143 días, desde el 30 de marzo. Aseguró que si tuviera dinero, ofrecería una recompensa por encontrar el cuerpo de su hija.

«Si tuviera, por lo menos, 20.000 dólares, yo con gusto lo doy para que me lo encuentren a mi hija. Cualquier comunario, quien sea. Si yo tuviera plata, ofrezco recompensa, pero no tengo, lastimosamente«, dijo, entre lágrimas.

Por eso, reiteró su pedido a Joel y su familia de decirles dónde está Odalys.

«¿Hasta cuándo, señores, no van a decir dónde está mi hijita? Por favor, ya digan de una vez dónde está mi hija, me lo voy a ir a recoger, no me hagan sufrir ya mucho, no hagan sufrir a mi nietecito que pregunta cada día dónde está su mamá», añadió.

Teniente busca su libertad

El teniente José María Alanes, que fue acusado por complicidad y guarda reclusión por el delito de trata y tráfico, busca su libertad. Su abogada aseguró que con la declaración informativa ampliatoria, se demostró que está dispuesto a colaborar con la justicia.

«Es inocente», aseguró la abogada Elia Porcel. «Esperamos que se de curso a la audiencia de cesación de detención preventiva, considerando que ya cumplió el tiempo que se le impuso», agregó.

Según la jurista, no hay elementos que involucren a Alanes con la desaparición de Odalys. Esperan la hora y fecha de la audiencia y la decisión del juez.

«Ha demostrado y manifestado que él es inocente, que iba a ampliar su declaración», dijo Porcel. «Emocionalmente, está muy afectado porque él tiene una familia. La esposa está muy delicada de salud. Hemos presentado elementos que no permitan que siga detenido», complementó la abogada.