El jefe de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Cámara de Diputados, Jerges Mercado, señaló este miércoles que le “tiene sin cuidado los cargos”. Las declaraciones surgen luego de que el presidente de la Comisión de Justicia Plural de esa instancia, Froilán Mamani, le acusara de dividir a la bancada arcista por “intereses personales”.

“Lamento que diputados no tengan más que opinar y simplemente echarle incertidumbre a la gente. Soy un soldado del proceso de cambio y lo que diga el proceso, eso voy a hacer. Me tiene sin cuidado los cargos, siempre me buscaron a mí los cargos”, dijo Mercado.

Mamani señaló el viernes que hay entre cuatro y cinco diputados, entre ellos Mercado, que han querido manejar al arcismo según sus intereses. “Ellos han querido manejar con gustos, con intereses que realmente son políticos y personales, por supuesto que no estamos de acuerdo con todo aquello. Hemos visto desde el año pasado que han querido someternos y eso no está bien”, dijo el legislador masista.

Señaló también que hay diputados que se están peleando “para poder llegar a la Presidencia” o quieren retornar el cargo con el padrinazgo de ciertos sectores.

Mercado reiteró que la bancada del MAS es una “bancada unida”, pese a que se tenga de vista que diferentes en “algunos momentos”. “Hay algo que nos tiene clarísimo a todos, queremos que el presidente (Luis) Arce haga la mejor gestión posible”.

El mandato del actual titular de la Cámara Baja, Israel Huaytari, concluye el 8 de noviembre. El asambleísta del ala arcista indicó la anterior semana que “ni pagado” volvería al cargo.