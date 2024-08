Suman más de 200 brigadistas con síntomas de intoxicación alimentaria y piden explicaciones al Sedes por la comida «podrida»

“Me siento mal, tengo fiebre y vómito”, dijo una de las brigadistas afectadas, mientras que

Por Deisy Ortiz y Jorge Gutiérrez

Fuente: El Deber

“Me encuentro mal, me siento mal, me duele el estómago, estoy inflamada, tengo fiebre y vómito. Todo esto pasó desde ayer, después de ingerir los alimentos que nos dieron, que claramente estaba dañados, terminamos intoxicados. No soy la única, somos varios”, dice Rosy Chira, recostada en una cama del centro de salud San Luis, donde fue internada después de presentar síntomas de intoxicación alimentaria.

Chira fue una de las brigadistas que acabó con intoxicación por consumir el alimento que se les distribuyó este sábado en la capital cruceña, mientras estaban trabajando en la campaña antirrábica.

Como ella son varios los profesionales y estudiantes de último grado de Medicina y Enfermería que fueron internados por presentar síntomas graves y otros recibieron atención ambulatoria. De acuerdo con el reporte que llegó a la Federación de Sindicatos de Ramas Médicas de Salud Pública (Fesirmes) son más de 200 los brigadistas afectados, todos por consumir peceto con arroz, como almuerzo durante la primera jornada de la cruzada antirrábica.

Este domingo, mientras que la segunda jornada de vacunación se pone en marcha con brigadas sanitarias, el sistema de salud tiene activado los protocolos para asegurar la atención a los afectados. Hasta el centro de salud San Luis llegaron responsables de salud del municipio y representantes de sectores médicos para hacer un seguimiento y verificar que reciban la asistencia necesaria.

Piden sancionar a los responsables

“Estos son los resultados cuando se improvisa. El año pasado y el anteaño pasado el municipio (de Santa Cruz de la Sierra) se hizo cargo de la provisión y no tuvimos ningún problema. Ahora estamos haciendo un relevamiento, pero quiero dar tranquilidad a los padres de familia de los afectados porque los colegas médicos están siendo cubiertos (atendidos)”, señaló el director municipal de Salud, Marcelo Téllez, al señalar que este año el Servicio Departamental de Salud (Sedes) se hizo cargo de la alimentación de los brigadistas.

“Nuestra Secretaría de Salud está en otros centros, en otras redes, todos estamos dispersos ya haciendo la contención”, agregó Téllez.

Por su lado, la doctora Rocío Rivero, vocera del Fesirmes, informó que son más de 200 los brigadistas con síntomas abdominales y denuncia que con la comida en mal estado se ha expuesto a unas 8.000 personas. «Esto ya es un brote», denuncia y reclama por el «acto irresponsable», pidiendo que la máxima autoridades del Sedes se apersone y que el Gobernador se manifieste.

Pidió sancionar a los responsables encargados de contratación de la empresa que proporcionó los alimentos a los brigadistas.

La doctora Ruth Aguilera, del centro de salud San Luis y vocera de Fesirmes, manifestó que la comida que les envió el Sedes a los brigadistas de campaña antirrábica claramente estaba “podrida, con moscas y gusanos”.

El Sedes emitió un pronunciamiento el sábado por la noche, indicando que se ordenó el cierre temporal de la empresa encargada de proveer alimentos para el almuerzo durante la campaña de vacunación antirrábica.

“Informar que se procedió con el cierre temporal de la empresa y se inició una investigación para determinar las responsabilidades, de acuerdo con las normas legales pertinentes, así como la resolución del contrato de provisión de dichos alimentos”, dice el comunicado emitido por el Sedes.

Sin embargo, Fesirmes exige que las autoridades del Sedes «den la cara» porque “hasta estos momentos ninguna autoridad del Sedes se ha manifestado y tampoco se tiene un reporte oficial del Sedes, que es el que controla las Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETAS)”.

