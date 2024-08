«Testigo A»: Alberto Fernández aportó el primer testimonio para defenderse de la denuncia de Fabiola Yañez

Argentina.- Se trata de una persona que trabajó en el departamento de Puerto Madero y luego se mudó a la quinta de Olivos y lo conoce hace varios años. La abogada del ex presidente presentó ante la Fiscalía un acta firmada por un escribano público y pidió que la citen





Alberto Fernández pidió que citen a un testigo que trabajó en Olivos (AP Foto/Natacha Pisarenko, Archivo)

La abogada de Alberto Fernández aportó este mediodía ante la fiscalía de Ramiro González el testimonio de una empleada doméstica que trabajó en la quinta de Olivos durante los últimos cuatro años. Esa persona, identificada como “Testigo A”, hizo una exposición ante un escribano público y aseguró que nunca vio agresiones de parte del ex presidente hacia Fabiola Yañez.

En un acta de 5 carillas, a la que accedió Infobae, la testigo asegura que la ex primera dama tomaba alcohol de manera habitual y hasta describe que en una oportunidad la encontró tirada a un costado de la pileta de Olivos. “Yañez había quedado hasta muy tarde con sus amistades y cuando la fue a buscar la encontró tirada en el piso en medio de las plantas en la zona de la pileta”, dijo ante un escribano.

La empleada, cuya identidad se mantiene bajo reserva, aseguró también que “se ocupaba de limpiar y ocultar todas las bebidas y vasos para que el Doctor Fernández no se enterara”. Y que las bebidas se guardaban en la casa de huéspedes, en un armario con llaves, luego de ser ingresadas por dos personas: un peluquero, al que no identifica con nombre y apellido, y Sofía Pacchi, la amiga de Fabiola Yañez que terminó enemistada por los mensajes que recibía de parte del ex Presidente.

En otro pasaje de la declaración, la testigo -que trabajó varios años en el departamento de Puerto Madero hasta que Alberto Fernández fue elegido presidente- asegura que la pareja tenía una buena relación: “Yo siempre vi un trato cariñoso, siempre le hablaba con cariño con amor, nunca noté nada que me llamara la atención de él. Siempre la cuidaba, él era muy atento y a pesar de verla en las condiciones en las que la encontraba, se preocupaba”.

La abogada de Fernández, Silvina Carreira, presentó el acta firmada por un escribano y aportó los datos personales del “Testigo A” para que pueda ser citada a declarar por la Fiscalía.

Hasta ahora, el fiscal Ramiro González escuchó el testimonio de la periodista Alicia Barrios, de la secretaria María Cantero, y del ex intendente de la quinta Daniel Rodríguez. Para el 5 de septiembre citó al ex titular de la Unidad Médica Presidencial Federico Saavedra y una semana después deberá presentarse Sofía Pacchi.

En las próximas horas también podría convocar a una nueva testigo. Se trata de una esteticista, identificada como F.A., que conoce a la ex primera dama hace más de diez años, pudo saber Infobae de fuentes con acceso a la causa. Sería la testigo número 7.

Fabiola Yañez presentó esta semana un video con los moretones.

A lo largo de su manifestación, la “Testigo A” sostiene que vio moretones en el cuerpo de Yañez, pero los adjudicó a “caídas”. “Le salían los golpes luego de las caídas que sufría por la ingesta de alcohol”, puntualizó ante las preguntas de la abogada.

La testigo trabajó durante varios años en el departamento de Puerto Madero, pero recién comenzó a tener vínculo frecuente con Yañez en la quinta de Olivos, donde trabajaba siete días seguidos, con cama adentro, y luego descansaba una semana. “Es una persona que le recomendó Vilma Ibarra (su ex pareja), actualmente cuida a los perros de Fernández”, dijo una fuente con acceso a la intimidad de Olivos.

Ante una pregunta puntual, contó que también acompañaba a Yañez cuando iban a la residencia oficial de Chapadmalal. En ese lugar, habría ocurrido un episodio grave que relató de esta manera: “En el último viaje que la acompaño, Fabiola tomó alcohol hasta el amanecer con su hermana Tamara, y en un momento de la madrugada bajó en estado de ebriedad adonde estaba la dicente (la testigo) cuidando al niño para llevarlo con ella. Agrega que Fabiola sube al primer piso a su habitación quedando sola con el bebé y se le cae. Al escuchar el golpe y el llanto, la dicente se dirige a la habitación toma al bebé, lo tranquilizó y la señora Yañez se fue a descansar, aclara que por la caída por suerte el niño solo sufrió un chichón en la cabeza nada más”.

La defensa aportó los datos personales de la empleada doméstica, pero pidió que se resguarde su identidad. “No puedo dejar de destacar que los testimonios de personal de la Quinta de Olivos deben tener recaudos especiales dado que su exposición pública podría comprometer la seguridad nacional”, dijo la abogada del ex presidente a través de un breve escrito.