Transportistas se dividen en Chuquisaca; buses, taxis y radiomóviles refuerzan bloqueo en Sucre

El transporte pesado cumple este jueves su segundo día de paro en Chuquisaca, mientras que la Federación Departamental de Choferes resolvió no acatar la medida de presión asumida por su entidad matriz a nivel nacional. Sin embargo, varios sectores se desmarcaron y anunciaron que cortarán calles y avenidas de Sucre.

La movilización será reforzada por el Sindicato de Omnibuses Interprovincial e Interdepartamental Capital, que agrupa a empresas como 6 de Octubre, Emperador, Sin Fronteras, Transtin, Flota Capital, Andes Bus, Illimani, Real Audiencia, Expreso Sucre, El Chaqueño y Trans Oruro. También se unirán empresas de minibuses como Capital, La Plata, Azurduy, Zudáñez, Virgen de la Candelaria, Challa Bus, Villa Mojocoya y Trans Santiago.

El sector de los taxistas también se encuentra dividido. Taxis Sucre seguirá la decisión del transporte federado, mientras que algunos sindicatos disidentes y la mayor organización de radiomóviles confirmaron su adhesión al paro. Los taxistas independientes, al no haber sido incluidos en la medida, anunciaron que tampoco participarán en el bloqueo.

Por su parte, los sindicatos de micros Sucre y San Cristóbal anticiparon que sus servicios serán normales, aunque no descartan replegarse si por los bloqueos se ven impedidos de cumplir su trabajo.

Según el secretario general de la Federación de Choferes de Chuquisaca, Marco Antonio Huaranca, el apoyo que brindarán a los movilizados será de carácter “moral”.

SÓLIDOS EN SU POSTURA

El transporte pesado a nivel nacional exige soluciones al desabastecimiento de combustible y la falta de dólares. En Sucre, el paro indefinido comenzó este miércoles con el bloqueo en los accesos y avenidas principales de la capital.

A pesar de que los efectos en el centro de la ciudad no fueron tan notorios, el cinturón periurbano experimentó dificultades para acceder a colegios y lugares de trabajo. El tránsito hacia el aeropuerto de Alcantarí y el ingreso de alimentos e insumos básicos no se vieron afectados.

Este sector demanda la renuncia inmediata de los ministros de Hidrocarburos y Obras Públicas, así como las cabezas de YPFB y la ANH. Exigen al Gobierno una resolución a sus demandas hasta este viernes, caso contrario, solicitarán el adelanto de las Elecciones Generales.

La dirigencia nacional rechazó una invitación al diálogo del Gobierno y advirtió que los bloqueos se intensificarán en carreteras y ciudades del país este jueves.

Decisiones dividas

Aunque la Federación Departamental de Choferes determinó no apoyar el paro nacional, los sectores locales mencionados anteriormente definieron cumplir con las disposiciones del congreso nacional de choferes y advierten a sus afiliados con una multa en caso de no plegarse a la presión. Así, demostraron que existe una fractura al interior del transporte chuquisaqueño.

“Más allá del comunicado que sacó la Federación, nosotros vamos a ser muy respetuosos y acataremos las disposiciones del congreso nacional”, aseguró en CORREO DEL SUR el dirigente del Sindicato de Omnibuses Capital, Teodoro Copa. Paola Aguanta, representante de los radiomóviles, indicó que una quincena de asociaciones y sindicatos se unirán al bloqueo de calles y avenidas en el centro de Sucre, con el objetivo de garantizar el suministro de combustible.

Las clases en Sucre

Hasta el cierre de esta edición, tanto la Dirección Departamental como la Distrital de Educación no informaron sobre alguna disposición o tolerancia. No obstante, el director departamental, Víctor Hugo Coronado, declaró a este diario que “ya no se quiere perjudicar a los estudiantes”, expresó su esperanza de que los bloqueos no sean tan severos como para impedir el traslado de los alumnos, aunque instó a estar atentos a cualquier comunicado.

YPFB despacha diésel y gasolina

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó que este miércoles despachó más de 360.000 litros de gasolina y diésel oil para abastecer las estaciones de servicio en Chuquisaca. Según Ramiro Echalar Orihuela, Distrital Comercial de YPFB en Chuquisaca, estos volúmenes provienen de las plantas Qhora Qhora y Monteagudo y se entregaron de manera ininterrumpida hasta finales de julio.

Explicó que, ante la sobredemanda provocada por el bloqueo anunciado, se realizaron entregas superiores de gasolina para contrarrestar la especulación. Además, se hicieron ajustes en la Planta Qhora Qhora, incluyendo horarios extendidos. Este miércoles, la planta abrió en horario anticipado y las cisternas comenzaron a llegar gradualmente a las estaciones.

PUNTOS DE BLOQUEO

√ La Calancha

√ Mercado Evo Morales

√ Puente Tinta Mayu

√ Zona Terminal

√ El Morro

√ Surtidor Trébol

√ Lajastambo

√ Rotonda Fancesa

√ La Zapatera

√ Av. Canadá

√ Surtidor Ostria Gutiérrez

√ Marcelo Quiroga

√ Barrio Japón

√ Exaeropuerto

√ Av. Marcelo Quiroga

√ Dest. Chuquisaca

√ Salida Exaeropuerto

√ Rotonda Exaduana

√ El Abra

√ Terminal de buses

√ Rotonda Rotary

√ Parada Ravelo

√ Villa Margarita

√ Cobolde

√ Emilio Mendizábal

√ Terminal Interprovincial

√ Qhora Qhora

√ Qhochis

√ Molle Molle

√ Villa Armonía

* Taxistas y radiomóviles determinaron bloquear las arterias del centro de la ciudad.