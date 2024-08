Tres frases que la gente exitosa en su trabajo y en sus relaciones nunca usaría, según líderes y expertos en psicología

Hace unos días veíamos cómo la mente es poderosa y la forma en que hablamos dice mucho de nosotros, cuando aprendíamos una frase común que Simone Biles, la campeona olímpica, se dice a sí misma. Pues hoy vamos a analizar frases que, bien sea dichas en un contexto informal, entre amigos, o bien sea en contextos laborales, pueden ser muy negativas, aunque a primera vista parezcan inofensivas.

Como recoge Xataka, el psicopedagogo Boris Gindis ha explicado algo muy importante: el lenguaje es la función psicológica que interviene en las demás capacidades como la percepción, la memoria, la cognición o el comportamiento.

Partiendo de todo esto, hay expertos que aseguran que hay ciertas frases que pueden parecer normales pero que la gente exitosa en su trabajo y en sus relaciones no usarían nunca. Una razón por la que es bueno conocerlas es para identificar si algunas personas que te rodean no merecen realmente la pena. O para saber si tú estás teniendo un comportamiento de cara a tus compañeros de trabajo o clientes que resulta desagradable.

Como publican desde CNBC, frases como “todo en orden” pueden resultar confusas en un lugar de trabajo. Otros dichos, como “manténme informado” o “solo para informarme”, pueden parecer involuntariamente pasivo-agresivos, de acuerdo con la ejecutiva de Slack, Jaime DeLanghe. Ahora vamos a ver frases que no dejan en buen lugar a quien las pronuncia, según varios expertos.

«Siempre se ha hecho así»

Jason Buechel, director ejecutivo de la cadena de supermercados Whole Foods, propiedad de Amazon, dice que una ‘red flag’ en un empleado es “alguien que cree que sabe la respuesta a absolutamente todo”. El hombre admitió que él cometió ese error en el pasado pero aprendió «por las malas» que hay que ser flexible. «Las demandas de los clientes cambian todo el tiempo, las cosas siempre están cambiando el negocio”.

También el director ejecutivo de Amazon, Andy Jassy, ​​dicen valorar a los empleados que buscan aprender nuevas ideas y encuentran formas de aplicarlas en el lugar de trabajo.

Eso significa que hay una frase que puede frustrar a esos directores ejecutivos: “Así es como siempre lo hemos hecho”. Lo positivo es que la gente mantenga la curiosidad y acepte nuevas oportunidades, algo que también ayuda a la gente a aceptar que haya imprevistos y cambios en su trayectoria profesional.

«Es lo que hay»

«La gente lo dice cuando, en realidad, lo que quiere decir es que no les importa», ha afirmado John McWhorter, autor, lingüista y profesor asociado de la Universidad de Columbia, al podcast “Unconfuse Me” de Bill Gates el año pasado. Normalmente, se usa en respuesta a una situación que no se puede solucionar y que hay que aceptar.

Sin embargo, usarla puede parecer muy pasivo para otras personas y empañar la confianza que los demás tienen en ti, dijo McWhorter. La psicóloga Cortney S. Warren ha hablado de que hay otras frases mucho más útiles y positivas como: «Tenemos que ver la realidad como es, aunque no sea lo que quiero, para poder seguir adelante«.

“Nunca podré hacerlo. ¿Para qué intentarlo?”

Todos, en algún momento u otro, nos enfrentamos a una tarea que parece imposible. En este caso, Emma Seppälä, profesora y psicóloga de Yale, ha recordado que nuestro cerebro “puede seguir desarrollándose y cambiando hasta la vejez”.

“Podemos cambiar de carrera a los 50 y podemos empezar a tocar el piano a los 80. Podemos aprender cosas nuevas en cualquier momento y, con la práctica, podemos mejorar en casi todo”.

En lugar de repetirnos “no puedo hacer esto”, cambiemos nuestra perspectiva y digamos “necesito más práctica”, es el consejo de Seppälä. Pensar en algo que podemos hacer con facilidad y luego recordar la primera vez que lo hicimos puede ayudarnos a sentirnos más seguros.

Qué hacer si tú dices frases molestas

En Resourcefulmanager han recogido otras frases negativas en el trabajo como «no me importa», «es una pérdida de tiempo» o «eso no es mi trabajo». Y dan ideas para quedar bien con tus compañeros tras haber dicho algo incómodo. Una idea que dan es que «lo ideal es que nunca digas algo bajo estrés de lo que te arrepientas tarde o temprano». Pero cuando suceda, puedes enmendar el daño.

Por ejemplo, hablando con las personas y reconocer que no has sido amable. «Es probable que tus palabras lastimen a alguien y no puedes minimizar cómo lo hicieron sentir«. Así que toma el tiempo prudencial y habla con esa persona para aclarar la situación.

También se recomienda que evites las excusas, asumas la responsabilidad o que admitas que lo que dijiste estuvo mal y cómo ves que afectó negativamente a los demás. «Una disculpa sincera es la mejor manera de enmendar el daño».

Imagen | Foto de Miguel Bruna en Unsplash