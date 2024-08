TSE acepta la explicación de la Asamblea Legislativa Plurinacional sobre equidad

Fijó las elecciones judiciales para el 1 de diciembre

Fuente: Brújula Digital

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció que las elecciones judiciales se llevarán a cabo el 1 de diciembre, luego de recibir y aceptar una explicación de la Asamblea Legislativa Plurinacional sobre la equidad de género en las listas de candidatos.

El presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, confirmó la fecha y detalló que se eligirán magistrados para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en circunscripción departamental, así como para el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura en circunscripción nacional.

Hassenteufel explicó que el TSE ya aprobó el calendario electoral, con lo que se dará inicio al proceso de empadronamiento masivo en los próximos ocho días, permitiendo que todos los ciudadanos puedan registrarse y participar en estas elecciones clave para la justicia boliviana.

«Consideramos la respuesta que nos remitió la Vicepresidencia, por lo cual se convoca a elecciones del órgano judicial y del TCP para el primero de diciembre», afirmó Hassenteufel en referencia a la respuesta de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

La polémica surgió cuando el TSE observó que en las listas de candidatos de Santa Cruz y Cochabamba no aparecían mujeres, lo que podría haber infringido las normas de paridad y equidad de género.

Sin embargo, la Asamblea respondió aclarando que la equidad de género debe aplicarse a nivel nacional y no por departamento. Esta aclaración se basa en la Ley 1549, que establece disposiciones especiales para las elecciones judiciales de 2024. En su disposición final, esta ley exceptúa de manera excepcional la aplicación de ciertas normas vigentes, permitiendo así que las elecciones se realicen sin contratiempos.

El presidente Luis Arce anunció, el pasado 6 de agosto, la convocatoria a un referendo que sería el mismo día de las elecciones judiciales por lo que este proceso también se tendría que realizar el 1 de diciembre. Sin embargo, Hassenteufel prefirió no referirse al tema. “Por ahora no debemos hablar del referendo porque sólo es una idea y no hay ningún avance de ese proceso”, afirmó.

Hassenteufel señaló que el TSE ha tomado todas las previsiones necesarias, incluyendo la evaluación del presupuesto, aunque admitió que existe cierta preocupación sobre si los fondos asignados inicialmente serán suficientes dada la situación económica del país. «Tenemos algunas dudas sobre si el presupuesto inicialmente aprobado nos va a alcanzar o si debemos pedir un apoyo», indicó.

En cuanto a los candidatos, el presidente del TSE detalló las cifras: para el TSJ hay 69 candidatos, 34 mujeres y 35 hombres; para el TCP, que fue objeto de la observación inicial, hay 36 candidatos, de los cuales 16 son mujeres y 20 hombres. En total, se elegirán solo dos magistrados para el TCP por departamento. Para el Tribunal Agroambiental (TA) hay 14 candidatos, 7 mujeres y 7 hombres; y para el Consejo de la Magistratura, 20 candidatos, 10 hombres y 10 mujeres.

Esta será la tercera elección judicial en Bolivia, y Hassenteufel destacó que habrá variaciones en función del número de candidatos. También subrayó la necesidad de implementar un sistema eficiente para socializar los méritos de los candidatos sin encarecer el proceso electoral.

BD/LE