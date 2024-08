TSE amplía una semana más el plazo para que el Senado apruebe la suspensión de las primarias

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) extendió por una semana más el plazo para que el Senado apruebe la ley de suspensión de las elecciones primarias. Sin embargo, el presidente de la entidad, Óscar Hassenteufel, advirtió sobre la complejidad de gestionar tres procesos electorales simultáneamente: las elecciones judiciales, el referendo propuesto, y las primarias.

“Creo que podemos esperar hasta la próxima semana, no veo necesario darnos solo dos días de plazo (puesto que vencía el 16 de agosto). En la parte técnica, no tenemos problemas para llevar adelante dos procesos electorales, pero nuestra preocupación es que son dos procesos distintos; una elección primaria es política y una judicial no debe estar contaminada. Pero en lo técnico no tenemos inconvenientes”, afirmó Hassenteufel.

El presidente del TSE explicó que, aunque no hay un plazo definido, según la normativa vigente, la elección general debería realizarse en agosto del próximo año, con la previsión de una posible segunda vuelta en octubre y la proclamación de los candidatos ganadores antes del 8 de noviembre.

Para cumplir con este cronograma, la convocatoria a elecciones debería realizarse en abril de 2025, con las primarias programadas para diciembre de este año y la convocatoria oficial en agosto.

«Podemos hablar de una fecha, pero creo que podemos esperar unos días más; tenemos información de que el Senado ha iniciado el tratamiento de la ley y esperamos que se resuelva pronto», añadió Hassenteufel.

Aunque actualmente se habla de la posibilidad de un referendo, Hassenteufel fue claro al señalar que aún no existe un avance concreto en ese proceso, por lo que no es un tema que deba discutirse en profundidad en este momento.

Cuando se le preguntó si los tres procesos electorales podrían llevarse a cabo el mismo día, Hassenteufel expresó su preocupación: «Llevar adelante tres procesos el mismo día es complicado; podemos manejar dos, pero no tres procesos electorales simultáneamente». Aclaró que, aunque el TSE está preparado para gestionar dos procesos sin inconvenientes, incluir un tercer proceso complicaría significativamente la organización y ejecución de las elecciones.

